Большие деньги на сквер имени Фарион хотят потратить во Львове. Украинцы свирепствуют

Ирина Фарион была убита в июле 2024 года. В честь языковеда во Львове планируют открыть сквер, на его обустройство уже запланировано выделить большую сумму денег.

Об этом стало известно с тендера на Prozorro. Там отмечается, что Шевченковская райадминистрация мэрии Львова объявила тендер на сумму 2,2 млн. гривен, для создания и обустройства сквера.

Данные из Prozorro свидетельствуют, что деньги планируется взять из городского бюджета. За эту сумму собираются обустроить сквер на улице Томаша Масарика, 3 во Львове, где проживала убитая языковед.

Также среди запланированных работ планируется обустройство паркомест, выкладка тротуарной плитки-дорожки, а также установка бордюров и поребриков.

Тендер предусматривает обустройство элементов благоустройства — свалки, скамеек и стульев, освещение, озеленение территории, а также нанесение разметки и установку дорожных знаков.

Работы планируют завершить к 30 декабря 2025 года. На данный момент продолжается период представления подрядчиками предложений по обустройству сквера.

Реакция украинцев

Большинство украинцев негативно отреагировали на подобную новость. Комментаторы пишут, что такие расходы неуместны во время войны. Кто-то был очень отрицательно настроен против убитого языковеда.

Убийство Ирины Фарион — что известно

В пятницу, 19 июля, во Львове по улице Масарика подстрелили женщину. Позже оказалось, что это была известная языковед Ирина Фарион.

Около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить. Затем врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.

Позже стало известно, что киллер, покушавшийся на Ирину Фарион, использовал пистолет Макаров. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Национальной полиции.

Следствие рассматривало несколько версий причин убийства известной украинской филологии Ирины Фарион. Речь идет о личной неприязни, общественно-политической деятельности, а также заказном убийстве.

По словам очевидцев, перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на скамейке во дворе, ни с кем не общался и просто наблюдал.