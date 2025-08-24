Величезні гроші на сквер імені Фаріон хочуть витратити у Львові. Українці лютують

Роботи планують завершити до 30 грудня 2025 року

Ірина Фаріон була вбита у липні 2024 року. На честь мовознавиці у Львові планують відкрити сквер, на його облаштування вже заплановано виділити велику суму грошей.

Про це стало відомо з тендеру на Prozorro. Там зазначається, що Шевченківська райадміністрація мерії Львова оголосила тендер на суму 2,2 млн гривень, для створення та облаштування скверу.

Дані з Prozorro свідчать, що кошти планується взяти з міського бюджету. За цю суму збираються облаштувати сквер на вулиці Томаша Масарика, 3 у Львові, де проживала вбита мовознавиця.

Також серед запланованих робіт планується облаштування паркомісць, викладка тротуарної плитки-доріжки, а також встановлення бордюрів та поребриків.

Тендер передбачає облаштування елементів благоустрою — смітників, лавок та стільців, освітлення, озеленення території, а також нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків.

Роботи планують завершити до 30 грудня 2025 року. Станом на зараз продовжується період подання підрядниками пропозицій щодо облаштування скверу.

Реакція українців

Більшість українців негативно відреагували на таку новину. Коментатори пишуть, що такі витрати недоречні під час війни. Хтось був дуже негативно налаштований проти вбитої мовознавиці.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. Пізніше виявилось, що це була відома мовознавиця Ірина Фаріон.

Близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку, після чого її негайно госпіталізували. Повідомлялося, що стан Фаріон украй важкий, у неї трапилася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити. Потім лікарі намагалися врятувати її життя кілька годин, проте стан жінки був надто важким і вже о 23:20 настала біологічна смерть.

Пізніше стало відомо, що кілер який скоїв замах на Ірину Фаріон, використовував пістолет Макаров. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в Національній поліції.

Слідство розглядало декілька версій причин вбивства відомої української філологині Ірини Фаріон. Мовиться про особисту неприязнь, громадсько-політичну діяльність, а також замовне вбивство.

За словами очевидців, перед замахом на Ірину Фаріон за її домом стежив підозрілий хлопець. Він два-три тижні сидів на лавці у дворі, ні з ким не спілкувався і просто спостерігав.