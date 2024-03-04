В Германии вооруженная женщина захватила заложников в больнице: что известно

Полиция и пожарные работают на месте происшествия

Вечером в понедельник, 4 марта, в больнице Луизен в немецком Аахене неизвестная вооруженная женщина угрожала врачам и пациентам, подожгла пиротехнику и забаррикадировалась в палате. Полиция Кельна совместно с сотрудниками пожарной службы проводят крупную операцию.

К медицинскому учреждению прибыло спецподразделение, а над зданием кружит вертолет, весь район оцепили правоохранители. Женщина использовала пиротехнику, в итоге в больнице образовался густой дым, сообщает BILD.

Пока неясно, какие мотивы у нее. Она не озвучила своих требований. Известно, что женщина угрожала окружающим, а также подожгла пиротехнику в операционной.

Затем она забаррикадировалась в этой палате. Пока нет информации, находятся ли там другие пациенты. Полицейские сообщили, что все экстренные службы уже предупреждены об инциденте и едут к больнице.

Правоохранительные органы пока переселяют пациентов и расчищают здание. Людей выводят на улицу.

Отметим, что Луизен является протестантской больницей. В ней есть 12 отделений, где работают около 1600 медицинских сотрудников. В учреждении 378 коек для пациентов.

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