В Белой Церкви прогремел взрыв в 5-этажке: первые кадры с места ЧП (видео)

На месте взрыва работают все экстренные службы

В Белой Церкви днем 30 марта прогремел взрыв. Местные жители сообщают, что это произошло в 5-этажке, после чего начался пожар.

В сети делятся видео и фото с места происшествия. Подробностей о причинах взрыва по состоянию на 15:45 нет.

Взрыв был слышен около 15:00 в районе первой Белоцерковской гимназии в переулке Грузинском. На место сразу же вызвали спасателей и приехало две бригады скорой помощи.

Судя по кадрам с места, разрушен балкон на 2-м этаже пятиэтажки, а также горела квартира этажом выше. Огонь с третьего этажа опрокинулся на пятый. По состоянию на 15:20 пожар от взрыва практически удалось потушить.

На месте также работают правоохранители, которые выясняют подробности взрыва — по предварительным данным, могла произойти утечка газа. Информации о пострадавших пока нет. По словам жителей района, звук был очень громкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Китае взорвался ресторан. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа, есть погибшие.