У Білій Церкві пролунав вибух у 5-поверхівці: перші кадри з місця НП (відео)

На місці вибуху працюють усі екстрені служби

У Білій Церкві вдень 30 березня пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляють, що це сталося у 5-поверхівці, після чого почалася пожежа.

У мережі діляться відео та фото з місця події. Подробиць про причини вибуху станом на 15:45 немає.

Вибух було чутно близько 15:00 у районі першої Білоцерківської гімназії у провулку Грузинському. На місце одразу ж викликали рятувальників та приїхало дві бригади швидкої допомоги.

Зважаючи на кадри з місця, зруйновано балкон на 2-му поверсі п’ятиповерхівки, а також горіла квартира поверхом вище. Вогонь із третього поверху перекинувся на п’ятий. Станом на 15:20 пожежу від вибуху практично вдалося загасити.

На місці також працюють правоохоронці, які з’ясовують подробиці вибуху — за попередніми даними, міг статися витік газу. Інформації про постраждалих наразі немає. За словами мешканців району, звук був дуже гучним.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Китаї вибухнув ресторан. За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу, є загиблі.