Не цілий день? Енергетики оновили графіки відключень світла у Дніпрі на 18 червня

Також планово обмежуватимуть електроенергію через ремонти

У той час, як будуть застосуватись відключення світла за графіками, у Дніпрі також не буде світла через планові ремонти. Стосується це низки вулиць.

Про це інформує місцева влада. Зазначається, що планові обмеження електроенергії діятимуть з 08:00 до 18:00.

Зауважимо, що відключення світла за графіками 18 червня діють не протягом всієї доби, а з 15:00.

"За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики. З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Планові відключення будуть за наступними адресами:

вул. Академіка Янгеля: 1;

вул. Незалежності: 8, 10, 12-А, 13-Б, 14, 15-А, 16, 17, 19-А, 21, 29;

просп. Олександра Поля: 100, 104, 106-А, 108, 110;

вул. Артилерійська: 46;

вул. Киргизька: 1;

просп. Богдана Хмельницького: 93-99 (непарні);

вул. Робоча: 164-А, 166-А.

Нагадуємо, що переглянути актуальну інформацію про відключення електроенергії можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно:

перейти на сайт ДТЕК;

вибрати пункт "Відсутня електроенергія";

ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також на сайті ЦЕК можна ознайомитись з погодними графіками відключення.

Раніше "Телеграф" писав, що наступні кілька тижнів графіки відключень світла в Україні будуть більшими, а з 11:00 до 23:00 вимикати електроенергію будуть частіше, ніж в інші години доби. Ситуація в енергосистемі ускладнилась через ремонти на енергоблоках атомних електростанцій (АЕС).