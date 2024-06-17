Снова придется сидеть в темноте: одесситов предупредили о плановом отключении света

Чтобы избежать длительных отключений света, энергетики призвали горожан пользоваться электроэнергией экономно

В Одесской области в понедельник, 17 июня, снова будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Энергетики предупредили, что свет будут поочередно выключать с 08:00 до 24:00.

По-прежнему потребители должны быть разделены на шесть групп. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

Проверить актуальную информацию о электроснабжении и ознакомиться с графиком можно здесь . В компании еще раз предупредили, что в любой момент ситуация может измениться.

Чтобы избежать длительных отключений света, энергетики призвали одесситов не включать все мощные приборы одновременно и пользоваться электроэнергией экономно.

В свою очередь в "Укрэнерго" объяснили, что причина в необходимости применения графиков — прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели. При этом не стоит забывать и об истинных причинах существования графиков — последствиях уже шести ракетных ударов РФ по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Напомним, что правительство готовится существенно сократить перечень потребителей с гарантированным электроснабжением. Поэтому в ближайшее время ситуация с отключением света в Украине может улучшиться.

Отметим, что "Телеграф" поговорил с Геннадием Рябцевым и ситуации со светом в стране: "Когда электричества нет, уже не важно, сколько оно стоит — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой" .

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Минэнерго назвало самое большое "зло", пожирающее свет и объяснило, почему это так.