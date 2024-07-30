В Хмельницком мужчина угрожал сотрудникам ТЦК ножом: суд его оправдал

В ТЦК подтвердили, что не успели представиться

В Хмельницком суд оправдал мужчину, который угрожал сотрудникам ТЦК канцелярским ножом. Сам инцидент произошел 9 мая 2024 года, а решение суда было принято 25 июля.

Информация об этом обнародована в Реестре судебных решений. Там указано, что происшествие произошло на улице Кармелюка в Хмельницком.

Мужчина сообщил в суде, что он просто гулял и никого не трогал, когда из соседнего автомобиля вышли трое мужчин и с криком "ловите его" побежали в его сторону. Он добавил, что принял их за грабителей и бросился убегать.

Когда его почти догнали, он понял, что не сможет убежать и достал из кармана канцелярский нож и выразил готовность защищать себя. Через несколько минут к месту прибыла полиция и по требованию правоохранителей потерпевший положил нож на землю и сообщил о том, что его преследовали неизвестные.

В суде сотрудник центра комплектации признал, что не успел представиться, поскольку мужчина начал убегать. Суд принял решение закрыть дело в отношении обвиняемого из-за отсутствия состава административного правонарушения

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