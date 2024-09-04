Комбат 3-й ОШБР вступился за преподавательницу, чья дочь поддерживает УПЦ МП

Девушка оказалась дочерью черкасской преподавательницы из ЧНУ

В Черкассах вспыхнул скандал из-за пророссийских высказывания студентки ЧНУ имени Б.Хмельницкого Елизаветы Дибровы, которая оказалась дочерью преподавательницы Светланы Гальченко. К настоящему времени девушку отчислили, а ее мать уволили.

Видео было обнародовано студенткой в сети Instagram, который к настоящему моменту недоступен. Однако его повторно опубликовал местный активист Денис Гайда в Facebook.

"Спасибо активисты черкасские, я этих пи**асов лично знаю, которе обливали кровью церковь", — говорит она.

При этом, она заявила, что томос ПЦУ был якобы "куплен" пятым президентом Петром Порошенко, а в Украине вскоре не останется церквей, в которой "слова будут доходить до Бога". Девушка считает, что вскоре церковь в Соборном парке будет закрыта, о чем ей по всей видимости рассказали местные священнослужители.

В любом случае, все эти нарративы очень похожи на то, что россияне распространяют в Украине, в том числе и через пророссийских религиозных деятелей.

Осторожно, на видео нецензурная лексика.

В ЧНУ весьма оперативно отреагировали на историю и 4 сентября сообщили, что девушку отчислили 22 августа, а ее мать уволили 31 августа.

"Ректор университета обратился в соответствующие службы по проверке указанных лиц относительно возможного состава преступлений, предусмотренных ст. 110, 111-1, 161 Уголовного Кодекса Украины, в действиях и высказываниях Елизаветы Дибровы", — говорится в сообщении.

Речь идет о статьях о посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины, госизмене и нарушения равноправия.

Вместе с тем на новость отреагировал член Высшего совета политической партии "Национальный корпус" и боец 3-1 штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук, который заступился за Гальченко и отметил ее качества как патриота и педагога.

"Общаюсь со Светланой Ивановной с 2010 года. Никакого намека на пророссийскую позицию, только патриотическая составляющая", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в Одессе в одном из известных ресторанов музыкант заведения исполнял песни российского певца Александра Розенбаума, публично поддерживающего войну в Украине.