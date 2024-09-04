Комбат 3-ї ОШБР заступився за викладачку, чия дочка підтримує УПЦ МП

Дівчина виявилася дочкою черкаської викладачки із ЧНУ

У Черкасах спалахнув скандал через проросійські висловлювання студентки ЧНУ імені Б.Хмельницького Єлизавети Діброви, яка виявилася дочкою викладачки Світлани Гальченко. Наразі дівчину відрахували, а її матір звільнили.

Відео оприлюднено студенткою в мережі Instagram, який вже недоступний. Однак його повторно опублікував місцевий активіст Денис Гайда у Facebook.

"Дякую активісти черкаські, я цих пі**асів особисто знаю, які обливали кров’ю церкву", — каже вона.

При цьому вона заявила, що томос ПЦУ був нібито "куплений" п’ятим президентом Петром Порошенком, а в Україні незабаром не залишиться церков, в якій "слова доходитимуть до Бога". Дівчина вважає, що незабаром церкву в Соборному парку буде закрито, про що їй, мабуть, розповіли місцеві священнослужителі.

Обережно на відео нецензурна лексика.

У ЧНУ дуже оперативно відреагували на історію та 4 вересня повідомили, що дівчину відрахували 22 серпня, а її матір звільнили 31 серпня.

"Ректор університету звернувся до відповідних служб з перевірки зазначених осіб щодо можливого складу злочинів, передбачених ст. 110, 111-1, 161 Кримінального Кодексу України, у діях та висловлюваннях Єлизавети Діброви", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про статтю про посягання на територіальну цілісність та суверенітет України, держзраду та порушення рівноправності.

Водночас на новину відреагував член Вищої ради політичної партії "Національний корпус" та боєць 3-1 штурмової бригади Дмитро Кухарчук, який заступився за Гальченко та відзначив її якості як патріота та педагога.

"Спілкуюсь зі Світланою Іванівною з 2010 року. Жодного натяку на проросійську позицію, лише патріотична складова", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, в Одесі в одному з відомих ресторанів музикант закладу виконував пісні російського співака Олександра Розенбаума, який публічно підтримує війну в Україні.