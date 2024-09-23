В Одессе продают роскошный пентхаус на берегу моря "всего за 9 млн долларов" (видео)

Украинцы возмутились столь высокой ценой

Одесса всегда славилась своей архитектурой и роскошными домами. Однако недавно на рынке недвижимости появилось предложение, поражающее даже самых взыскательных покупателей.

В сети опубликовали видео, в котором изображен невероятный пентхаус на берегу Черного моря. Эта элитная недвижимость выставлена на продажу за 9 миллионов долларов. Рассмотрим подробнее, что же предлагают за такую сумму. Видеоролик опубликовала в Тиктоке риэлтор Алина.

Жилье поражает своими масштабами и панорамным видом на море, открывающимся из огромных окон. Интерьер дома напоминает настоящий дворец. Особое внимание привлекают огромные хрустальные люстры, а также мраморная лестница, ведущая на второй уровень пентхауса.

В гостиной расположен камин, создающий атмосферу уюта и комфорта. Элитная мебель изготовлена из дорогих материалов.

Изюминкой пентхауса есть просторная терраса с потрясающим видом на море. Дом расположен на первой линии от моря, на улице Дача Ковалевского, у Успенского монастыря.

Комментарии под видео очень разные. В основном отмечают, что цена очень высока, и что за эти деньги можно купить виллу где-нибудь в Италии. Больше комментариев в скриншотах:

Ранее Телеграф писал, что дети главы села под Киевом имеют имущество на десятки миллионов. При этом Кудрик не может объяснить, как это вышло.