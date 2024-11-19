Скандал "Укрзализныци" с российскими сериалами: что ответили в компании

В компании заявили, что просмотр сериалов на рабочем месте, тем более такого содержания, абсолютно недопустим

В Укрзализныце отреагировали на скандал, о котором первым сообщил "Телеграф", с сотрудницей, что смотрела российские сериалы в зале ожидания для военных. По данному факту проведут проверку и будут приняты примут дисциплинарные меры.

В компании отреагировали на информацию от основателя YouTube-проекта "Твоя подпольная гуманитарка" и военного Остапа Украинца, который заявил об этой ситуации. Там заверили, что уже зарегистрировали его обращение и извинились "за неприятный опыт".

"Спасибо за Ваш сигнал об этой ситуации. Извиняемся за неприятный опыт. Просмотр сериалов на рабочем месте, тем более такого содержания, абсолютно недопустим, особенно в залах ожидания для военнослужащих", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце подчеркнули, что немедленно проведут проверку и примут дисциплинарные меры к ответственным лицам.

Предыстория

18 ноября Остап Украинец на своей странице в Facebook рассказал о ситуации, с которой он столкнулся в зоне ожидания поездов для военных. Там администратор громко смотрела российский сериал. Это происходило во время ее работы.

"Жду поезда в зале ожидания для военнослужащих. Администратор зала громко, на целый зал смотрит российские сериалы. Подходить делать замечания у меня уже нет сил, потому что это обязательно срач и скандал, а не просто "сделать замечания", — пишет военный.

Он добавил, что событие произошло 17 ноября вечером где-то в 19:30 в Киеве. В своем сообщении Украинец обратился к Укрзализныце, чтобы проинформировать об этом инциденте.

Вскоре в комментариях под постом Украинца ответила пресс-служба Укрзалиныци и заверила, что по данному факту будет проведена проверка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из-за мужчины в женском купе "Укрзализныци" разгорелся скандал.