В Черновцах объявили о "черной пятнице" для должников за коммуналку и пригрозили исками в суд

Жителям дали 2 недели, чтобы воспользоваться "акцией"

Черная пятница в Украине существенно отличается от американской версии. Если в США этот праздник шопинга с настоящими скидками, то у нас часто продавцы даже искусственно повышают цены, чтобы создать иллюзию скидки. Но одно из госпредприятий анонсировало очень неожиданную акцию.

Государственное "Черновцытеплокоммунэнерго" объявило о специальном предложении для должников — не подавать в суд в течение 2 недель. Предприятие честно заявляет, что они не могут дать скидку или подарить бесплатную гигакалорию тепла. Вместо этого они предлагают несколько иное – две недели на погашение долга.

В этот период коммунальщики обещают не подавать в суд и не блокировать счета. Более того, они готовы помочь с реструктуризацией долга.

Кстати, в этом году предприятие подало 2025 судебных дел против должников. Примечательно, что все эти дела были удовлетворены в пользу предприятия "Черновцытеплокоммунэнерго".

Воспользуются ли жители этим предложением – пока неизвестно. Но сама идея – уникальна.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что "черная пятница" повлияет на курс доллара. Люди будут покупать больше, предварительно обменив валюту.