"Тебе, себе и про запас": видео с акцией на гробы разрывает TikTok (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пользователи оценили черный юмор авторов
В социальной сети TikTok завирусилось видео украинского похоронного дома, который решил ярко пошутить и устроить "грандиозную" распродажу в честь Черной пятницы. Всем желающим предлагают приобрести у них два гроба и получить в подарок третий.
В ролике призывают людей подумать о вечном и готовы предоставить клиентам свой склад для бесплатного хранения гробов. Ролик вызвал шквал комментариев и его уже просмотрело практически 1 миллион пользователей.
Так, украинский похоронный дом "Анубис" активно развивает канал в TikTok и регулрно выкладывает провокационные ролики. На этот раз контент-мейкеры решили не отставать от мировых трендов и устроить распродажу в честь "Черной пятницы".
В ролике предлагается приобрести у них два гроба и получить в подарок третий. Бонус — это пожизненное бесплатное хранение покупок на складе компании.
Видео завирусилось в сети и вызвало шквал комментариев.
Украинцы оценили черный юмор и начали хвалить авторов ролика за их креативный подход и остроумие. Под видео появились сотни ярких положительных комментариев, которые также начали собирать огромное количество лайков:
- теперь я знаю, что подарю свекрови на новогодние праздники. возьму две — пускай выберет. пусть знает мое доброе сердце
- нужно сделать надпись "тебе, себе и про запас"
- когда нужно выполнить план, а в селе никто не умирает
- слишком хорошо, чтобы быть правдой
- это наверное мужу, свекру и свекрови. особенно пикантный момент будет, когда мужу сообщение на телефон придет.
Стоит отметить, что некоторым данная реклама не понравилась, но их комментарии были единичными и просто терялись на фоне одобрительных слов в адрес авторов ролика:
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что соцсетях нешуточный ажиотаж вызвал отривок из книги на украинском языке. В нем девушка рассказывает о своих новых "піхвах", которые у нее спрятаны под одеждой и закреплены в области бедер и ребер. В них она вкладывает свои клинки.