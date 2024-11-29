"Тебе, себе и про запас": видео с акцией на гробы разрывает TikTok (видео)

Пользователи оценили черный юмор авторов

В социальной сети TikTok завирусилось видео украинского похоронного дома, который решил ярко пошутить и устроить "грандиозную" распродажу в честь Черной пятницы. Всем желающим предлагают приобрести у них два гроба и получить в подарок третий.

В ролике призывают людей подумать о вечном и готовы предоставить клиентам свой склад для бесплатного хранения гробов. Ролик вызвал шквал комментариев и его уже просмотрело практически 1 миллион пользователей.

Так, украинский похоронный дом "Анубис" активно развивает канал в TikTok и регулрно выкладывает провокационные ролики. На этот раз контент-мейкеры решили не отставать от мировых трендов и устроить распродажу в честь "Черной пятницы".

В ролике предлагается приобрести у них два гроба и получить в подарок третий. Бонус — это пожизненное бесплатное хранение покупок на складе компании.

Видео завирусилось в сети и вызвало шквал комментариев.

Украинцы оценили черный юмор и начали хвалить авторов ролика за их креативный подход и остроумие. Под видео появились сотни ярких положительных комментариев, которые также начали собирать огромное количество лайков:

теперь я знаю, что подарю свекрови на новогодние праздники. возьму две — пускай выберет. пусть знает мое доброе сердце

нужно сделать надпись "тебе, себе и про запас"

когда нужно выполнить план, а в селе никто не умирает

слишком хорошо, чтобы быть правдой

это наверное мужу, свекру и свекрови. особенно пикантный момент будет, когда мужу сообщение на телефон придет.

Стоит отметить, что некоторым данная реклама не понравилась, но их комментарии были единичными и просто терялись на фоне одобрительных слов в адрес авторов ролика:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что соцсетях нешуточный ажиотаж вызвал отривок из книги на украинском языке. В нем девушка рассказывает о своих новых "піхвах", которые у нее спрятаны под одеждой и закреплены в области бедер и ребер. В них она вкладывает свои клинки.