В Кривом Роге заметили элитное BMW за четверть миллиона долларов (видео)

Говорят, что таких в Украине всего 4

В Кривом Роге заметили дорогой автомобиль — BMW M4 2024 года выпуска. Автомобиль, который стоит более 260 тысяч долларов, ездит по улицам города.

Соответствующее видео было опубликовано в местном телеграмм-канале "Труха". Авто 2024 выпуска с 4-литровым гибридным двигателем и дорогими номерами, которые стоят 21600 грн. Они зарегистрированы в Днепропетровской области.

Что известно об этом авто

Автомобиль оборудован мощным бензиновым двигателем объемом 4,4 литра, развивающим мощность до 530 лошадиных сил. Масса автомобиля составляет около 2,5 тонны.

Модель BMW M4 Coupé относится к линейке спортивных автомобилей компании. Она сочетает в себе непревзойденную динамику и элегантный дизайн. Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 километров в час за 3,5 секунды. Внешний вид автомобиля подчеркивает его спортивный характер. Кроме того, автомобиль оборудован современными технологиями помощи водителю. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Приблизительная стоимость такого авто составляет 240-260 тысяч долларов, в зависимости от особенностей двигателя и "начинки". В паблике пишут, что таких автомобилей в Украине всего 4, из них две — в Кривом Роге.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Mercedes представила уникальный спорткар без лобового стекла. Планируется выпустить ограниченную серию этих авто.