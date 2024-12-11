У Кривому Розі помітили елітне BMW за чверть мільйона доларів (відео)

Кажуть, що таких в Україні лише 4

У Кривому Розі помітили надзвичайно дорогий автомобіль — BMW M4 2024 року випуску. Автівка, яка коштує понад 260 тисяч доларів, їздить вулицями міста.

Відповідне відео опублікували у місцевому телеграм-каналі "Труха". Авто 2024 року випуску з 4-літровим гібридним двигуном та дорогими номерами, які коштують 21600 грн. Вони зареєстровані у Дніпропетровській області.

Що відомо про це авто

Автомобіль обладнаний потужним бензиновим двигуном об'ємом 4,4 літра, який розвиває потужність до 530 кінських сил. Маса автомобіля становить близько 2,5 тонн.

Модель BMW M4 Coupé належить до лінійки спортивних автомобілів компанії. Вона поєднує в собі неперевершену динаміку та елегантний дизайн. Автівка здатна розганятися від 0 до 100 кілометрів на годину за 3,5 секунди. Зовнішній вигляд автомобіля підкреслює його спортивний характер. Крім того, автомобіль обладнаний найсучаснішими технологіями допомоги водію. Максимальна швидкість становить 250 кілометрів на годину.

Приблизна вартість такого авто становить 240-260 тисяч доларів, залежно від особливостей двигуна та "начинки". У пабліку пишуть, що таких авто в Україні лише 4, із них дві — у Кривому Розі.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Mercedes представила унікальний спорткар без лобового скла. Планують випустити обмежену серію цих авто.