Укр

Зальет целые города? Экстремальные ливни и грозы могут накрыть Украину

Автор
Ирина Мазуренко
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Автор
Сильные ливни
Сильные ливни. Фото Коллаж, "Телеграф"

Май не перестает удивлять погодными качелями

Май не перестает удивлять украинцев меняющейся погодой и атмосферными явлениями. Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий, которое ожидает большинство регионов Украины уже через неделю.

По данным метеорологического портала Ventusky, в субботу, 10 мая, мощные ливни накроют Одесщину и западные области Украины. Количество осадков в большинстве будет умеренным, просто иногда их будет слишком много.

Осадки в субботу, 10 мая

В Карпатском регионе ожидается до 6 мм осадков, а в некоторых высокогорных районах возможен снег. Одесская область также попадет под влияние атмосферного фронта – здесь прогнозируется 3 мм осадков.

Но больше всего будет заливать в воскресенье, 11 мая, циклон расширится практически на всю территорию Украины. Больше всего осадков синоптики прогнозируют в Винницкой области — там количество дождя может быть чрезвычайно высоким.

Осадки в воскресенье, 11 мая

Значительные осадки также ожидаются в Днепре, Черкассах, Одессе и Николаеве. А в Кривом Роге в ночь с субботы на воскресенье может выпасть до 11 мм осадков — такое количество воды часто вызывает подтопление.

Следует также помнить, что погодные радары и другие метеорологические сайты могут быть неточными, ведь они используют глобальные базы данных и многочисленные модели. Более точный прогноз погоды можно сделать за 3 дня до даты.

Ранее Телеграф также писал, что Львов среди мая еще накроет снег и морозец. Синоптики назвали даты.

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#Погода #Дожди #Сливы