В Киеве на Подоле новый скандал: активисты озабочены из-за исторического здания

Почтовый дом несколько лет был заброшен

В Киеве на Подоле разгорается скандал вокруг бывшей почтово-дилижансной станции на Почтовой площади. Это здание, которое пострадало при строительстве подземного торгового центра, вместе с найденной во время работ частью старинной улицы со зданиями времен Киевской Руси, в последние годы было под опекой активистов. В то же время у власти появились планы проведения реконструкции объекта, по крайней мере, об этом заявили в научно-методическом центре, отвечающем за использование и сохранение памятников. Но представители общественности удивлены методами, которыми их пытаются убрать с объекта.

В среду, 30 апреля, Почтовый дом (используются и другие названия – Почтовая станция, Станционный дом), расположенный на одноименной площади и являющийся памятником истории и архитектуры, посетили представители Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий (КНМЦ). И не одни, а с группой поддержки – представителями муниципальной охраны и правоохранителями. Цель, как можно понять из последних сообщений на сайте Центра – "освобождение [здания] от посторонних организаций с целью подготовки к дальнейшему проведению реставрационных работ и благоустройству территории достопримечательности для использования киевлянами и гостями города". Одной из таких, очевидно, руководство КНМЦ считает активистов ОО "Музей одной нации на Почтовой площади", которые вместе с единомышленниками в последние годы заботятся о Станционном доме и проводят экскурсии под землей по остаткам средневекового города.

Активисты подчеркивают, что дают доступ к интересным находкам киевлянам.

– Представители Центра хотели якобы сделать технический паспорт Почтового дома, мы абсолютно этому не препятствовали, как и доступу к нему, ведь они неоднократно там были. Немало было встреч, общения, обсуждений по поводу судьбы достопримечательности, но сегодня руководство КНМЦ пришло с муниципальной охраной, вызвало полицию, и делало вид, что они ничего о нас не знают, будто мы какие-то неизвестные лица, — рассказала "Телеграфу" волонтерка волонтер сообщества "Музей на Почтовой площади", член национального комитета Икомос Ольга Рутковская. – Это сплошная манипуляция! Кто мы такие, наверное, известно не только в Киеве, но и в Украине. Ведь это единственная в своем роде ситуация, когда памятник археологии и истории национального значения фактически охраняет группа граждан Украины, понимая полное бездействие власти центральной и местной, и создала юридическое лицо с этой целью.

Ольга добавила, что Почтовый дом стал "заложником" реконструкции транспортной развязки, под видом которой было начато строительство торгового центра. В результате этого памятник в 2012 году был поврежден (пошли трещинами стены), а на его восстановление длительное время не находилось ни времени, ни средств.

- Мы судились за отмену градостроительных условий и ограничений на застройку Почтовой площади как третья сторона. Прошли первую и апелляционную инстанции и в 2022 году Верховный суд подтвердил вердикты о признании незаконными и отмене разрешительных документов. Но с тех пор никаких действий со стороны властей не было, никто не интересовался судьбой этого здания, в каком оно состоянии находится. Его содержанием и охраной занималось сообщество из 20 общественных организаций, и наши усилия для этого были исключительно в правовом поле, есть и будут. Они основываются на Конституции и законодательстве, поэтому опека над памятником – это не присвоение.

Хочу также напомнить, что 9 марта 2022 охрана компании "Альтис" покинула территорию Почтовой площади. Команда музея была вынуждена брать под опеку Почтовый дом, который бросили открытым, с разбитыми окнами, не закрывавшейся дверью. Это нормальная реакция граждан в условиях военного положения, при этом статья 11 Закона Украины "Об охране культурного наследия" позволяет гражданам включаться в работу по защите таких объектов. И, конечно, мы продолжали выполнять свою работу по защите памятника археологии и истории национального значения до настоящего времени, – отмечает собеседница.

По словам Ольги, за последние годы сообщество активистов сделало немало для того, чтобы сохранить исторические достояния, в том числе и обнаруженные под землей археологические находки.

– Мы заставили киевскую власть создать Центр консервации предметов археологии, отобрали образцы находок в подземном пространстве, разработали технологию, – перечисляет предпринятые шаги Ольга. – Мы сделали 3D лазерную оцифровку достопримечательности, заручившись поддержкой международных партнеров. Есть концепция музеефикации, разработали дорожную карту, что сделать пошагово, чтобы сохранить археологические находки и создать полноценный музей. Все наработки мы еще несколько лет назад передавали городским властям и сейчас каждый день заботимся о том, чтобы объект не был уничтожен вандалами.

Также Ольга добавляет, что пока не услышала от представителей КНМЦ конкретных планов по Почтовому дому и не увидела документов, подтверждающих наличие средств для проведения реконструкции объекта. Насколько становится ясно из видео, которое представительница общественности опубликовала у себя на странице Facebook, представители Центра, в частности, его директор Олег Коляда, настаивали на том, чтобы получить беспрепятственный доступ к Почтовому дому и огражденной территории вокруг него. Ведь КНМЦ является балансодержателем памятника и планирует его реконструкцию. Также звучали предложения обменяться с активистами ключами, договориться об освобождении помещения и после этого продолжать диалог о сотрудничестве. Как сообщила позже Ольга, представители Центра в результате заменили замок на ведущих на территорию воротах, и на этом пока поставлена точка.

"Телеграф" пытался получить оперативный комментарий у представителей Центра, но пока связаться с ними не смог. Однако продолжит попытки и тщательно изучит текущую ситуацию на Почтовой площади.

Как сообщал "Телеграф", на Подоле внезапно свернули проект жилой застройки территории бывшего завода Рихерта. Теперь здесь будут созданы парк и общественное пространство.