В Украине поймали "золотую рыбку": необычная добыча удивила сеть (фото)
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Необычную добычу отпустили обратно в водоем
В Сумской области рыбак поймал необычного карася с длинными вуалевыми пловцами – фото рыбы сразу вызвало волну комментариев в социальных сетях. Некоторые в шутку назвал улов "золотой рыбкой", другие — "русалкой, которая не успела стать человеком". Более профессиональные пользователи объяснили: вероятнее всего, речь идет о декоративной форме серебристого карася.
По словам комментаторов, подобные рыбы периодически встречаются не только в аквариумах, но и в природных водоемах – особенно вблизи городов. Некоторые предполагают, что это результат случайного попадания аквариумных рыб в природу через канализацию.
И хотя шансы на выживание у таких рыб низки, иногда они адаптируются, перекрещиваются с дикими лицами – и как следствие появляются такие "королевские караси".
В комментариях также упоминают, что подобных карасей ловили еще двадцать лет назад – в частности, в Полтаве и Винницкой области. Один из пользователей описал, как купил золотистого живца в магазине, пожалел – и оставил в домашнем аквариуме: через несколько лет выросла настоящая "сказочная рыба".
Хотя большинство знатоков сходятся на том, что эта рыба – вариация обычного карася, его довольно необычный вид подарил много улыбок и напоминания о том, что порой природа подбрасывает настоящие сюрпризы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что карась обыкновенный, также известный как карась золотой, занесен в Красную книгу Украины как уязвимый вид. Этот представитель семейства карповых обитает в пресноводных водоемах и играет важную роль в экосистемах, однако его популяция стремительно сокращается из-за изменения природной среды и человеческого влияния.