Відео "протестів проти ТЦК" з Тернопільщини потрапило до мережі: що говорять у поліції (карта)

Два ролики почали розходитися по мережі 20 липня

У мережі з’явилися відеозаписи, на яких видно, що мешканці населеного пункту Лисівці (Чортківський район, Тернопільської області) влаштували акцію протесту. Причиною нібито став візит до села ТЦК.

Інформацію про це першою розповсюдила користувач TikTok annnhelinna, а пізніше відеозаписи показали і регіональні телеграм-канали. Наприклад, "Труха Тернопіль" підтвердила, що це Лисівці.

На роликах помітно, що мешканці не лише блокували роботу поліції, а й намагалися перевернути їхній автомобіль.

"Телеграф" зв’язався з поліцією Чортківського району, проте там сказали, що не мають інформації про те, що відбувається. Тернопільська поліція також не коментувала ситуацію.

Наразі достовірно невідомо, що саме спричинило незадоволення місцевих жителів і коли було знято відеозаписи. Слід зазначити, що співробітників ТЦК, якщо вони там і були, в кадрі не видно.

Як повідомлялося раніше, правозахисники повідомляли, що колишнього політв’язня Андрія Коломійця забрали до ТЦК одразу після повернення в Україну. У ОК "Південь" кажуть, що він має право на відстрочку, а тому закликають не поширювати неперевірену інформацію.