В небе над Украиной заметили воздушные шары с отражателями: зачем их запускает Россия

Применение таких целей не является новинкой

В ночь на четверг, 10 июля, российские войска совершили комбинированную массированную атаку на украинские города с применением ударных дронов, баллистических и крылатых ракет. Уже днем, 10 июля, мониторинговые каналы сообщили о движении в воздушном пространстве государства необычных целей с угловыми отражателями.

Как отметили там, было зафиксировано, по меньшей мере, четыре таких объекта над Киевской и Полтавской областями — в направлениях Барышевки, Пирятина, Борисполя и Большой Дымерки. Приблизительно в 12:54 активность таких целей исчезла с радаров.

Направление движения воздушных шаров в Киевской области

Направление движения воздушных шаров на Полтавщине

Использовали ли такие цели раньше

В 2023 году подобные шары были замечены в небе над Днепропетровской областью, а затем в центре страны. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, их размер обычно составляет около 1-1,5 метра в диаметре — достаточно для подъема отражателя.

Руководитель МО Украины Резников с угловым отражателем.

Применение таких средств Россией не уникально: подобная тактика известна еще со времен Холодной войны, однако в современной войне она используется как дешевая альтернатива сложным дронам или ракетам.

Что известно о российских воздушных шарах с угловыми отражателями

Как сообщал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Украинской правде, речь идет о воздушных шарах с подвешенными к ним угловыми радиолокационными отражателями. Они обладают небольшой скоростью, дрейфуют воздушными потоками и создают ложные цели для систем противовоздушной обороны.

Воздушные шары с угловым отражателем

По оценкам военных, основное предназначение таких объектов – отвлечение средств ПВО и разведка. Угловой отражатель усиливает отображение радиолокационного сигнала, благодаря чему эти шары могут симулировать на радарах воздушную цель. В сложных условиях массированных атак это заставляет ПВО тратить ракеты на второстепенные или ложные объекты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время массированной комбинированной атаки на Киев 10 июля Россия применила баллистические ракеты типа "Искандер". Из-за сверхзвуковой скорости их перехват чрезвычайно сложный, а в распоряжении сил ПВО остается лишь несколько минут для реагирования.