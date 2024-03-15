Украина – это "маленькая Америка". Дипломат объяснил, как Киеву улучшить отношения с США

"Сформировать Украину как новое государство, новую Америку в Европе"

Вопрос поддержки США Украины до сих пор не закрыт, ведь накануне президентских выборов в штатах и вероятности победы Дональда Трампа, его приверженность российскому диктатору Владимиру Путину все отчетливее.

Но, несмотря это, наше государство не исключает продолжения построения отношений с Америкой, поэтому должно быть готово действовать по всем направлениям. Об этом рассказал дипломат Вадим Пристайко в интервью OBOZ.UA.

"Можно работать на уровне эмоциональном, информационном, рекламном, телевизионном и т.д. Это все нужно делать, чтобы создать нужную нам почву среди трамповской базы поддержки", — отметил деятель.

По мнению Пристайко, американцы верят Трампу и готовы за него голосовать потому, что он апеллирует к их чувству справедливости и гордости. Именно это может использовать и Украина.

Кроме того, дипломат заверил, что есть еще несколько вариантов разрешения ситуации. Один из них это апеллировать к истории и напомнить Америке, что она около 300 лет назад откололась от Британской империи, которая уже тогда приходила в упадок. США нашли в себе силы построить на новом месте новое государство, то же сейчас делает и Украина.

"Это Украина, которая откололась от советской и российской системы, такая "маленькая Америка"", — сказал Пристайко.

Он отметил, что путь построения сильной и независимой нашей страны похож на рост США. Поэтому в восстановлении отношений с Трампом следует призвать Америку помочь Украине "стать новым государством в Европе".

Пристайко также подчеркнул, что у Польши хорошие отношения с США, ведь это новое, агрессивное и молодое государство, которое имеет больше перспектив, чем "старая Европа".

По его мнению, такую же позицию, молодой и агрессивной с потенциалом страны, может занять для США и Украина.

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