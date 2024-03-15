Україна - це "маленька Америка". Дипломат пояснив, як Києву поліпшити відносини з США

"Сформувати Україну як нову державу, нову Америку, у Європі"

Питання підтримки США України і досі не закрите, адже напередодні президентських виборів у штатах та ймовірності перемоги Дональда Трампа, його прихильність до російського диктатора Володимира Путіна все більш виразна.

Але, попри це, наша держава не відкидає продовження побудови відносин з Америкою, тому має бути готова діяти у всіх напрямках. Про це розповів дипломат Вадим Пристайко у своєму інтерв'ю OBOZ.UA.

"Можна працювати на рівні емоційному, інформаційному, рекламному, телевізійному тощо. Це все треба робити, щоби створити потрібне нам підґрунтя серед трампівської бази підтримки", — зауважив діяч.

На думку Пристайко, американці вірять Трампу і готові за нього голосувати через те, що він апелює до їхнього почуття справедливості і гордості. Саме це може використовувати й Україна.

Окрім цього дипломат запевнив, що є ще декілька варіантів вирішення ситуації. Один з них це апелювати до історії і нагадати Америці, що вона близько 300 років тому відкололась від Британської імперії, яка вже тоді занепадала. США знайшли в собі сили побудувати на новому місці нову державу, те саме зараз робить і Україна.

"Це Україна, яка відкололась від радянської і російської системи, така собі "маленька Америка"", — сказав Пристайко.

Він наголосив, що шлях будування сильної та незалежної нашої країни, схожий на зростання США. Тому у відбудуванні відносин з Трампом слід закликати Америку допомогти Україні "стати новою державою у Європі".

Пристайко також наголосив, що Польща має гарні відносини з США, адже це нова, агресивна і молода держава, яка має більше перспектив, ніж "стара Європа".

На його думку, таку ж позицію, молодої й агресивної з потенціалом країни, може зайняти для США й Україна.

Раніше "Телеграф" писав, що стоїть за словами Трампа про вихід США з НАТО.