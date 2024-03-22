"Рязанский сахар": что значит это выражение и при чем здесь теракт в Подмосковье

В 1999 году Путину нужно было оправдать Вторую чеченскую войну, сейчас ему нужно мобилизовать людей на войну в Украине

После того как две недели назад иностранные посольства предупредили о большой угрозе теракта в Москве, он действительно произошел – но в ТРЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Сразу же в комментариях в социальных сетях, заявлениях официальных лиц и выводах экспертов активно начали появляться выражения "рязанский сахар".

"Телеграф" разбирался в том, что значит это высказывание и откуда оно появилось.

"Рязанский сахар" – общее название терактов, совершенных в России в период с 4 по 16 сентября 1999 г., перед выборами президента РФ и фактически перед началом Второй чеченской войны. Тогда взорвались жилые многоэтажки в городах Буйнакск, Волгодонск и Москва, а в результате терактов погибли по меньшей мере 307 россиян, а более 1700 получили ранения.

Тогда в терактах обвинили исламских экстремистов (даже не чеченцев), а сами взрывы фактически дали российскому диктатору Владимиру Путину, тогда российскому премьеру, возможность выиграть президентские выборы на волне "народного гнева". Несколько позже эти же взрывы позволили российскому правительству начать дегуманизацию Чечни в глазах российских граждан и в конце концов инициировать Вторую чеченскую, в результате которой территория ЧРИ была оккупирована, а большинство законных руководителей республики физически ликвидированы.

Само название возникло впервые в качестве своеобразного интернет-мема. 23 сентября 1999 года в подвале жилого здания в Рязани обнаружили несколько мешков с надписью "Сахар", которые переместили туда неизвестные. Милиционеры решили проверить, что находится в мешках. Результат шокировал – вместо сахара там был гексоген, взрывчатка, количества которой хватило бы, чтобы разрушить здание полностью.

Экстремисты ни при чем?

Хотя в России заявили, что виновны якобы исламские экстремисты из террористической организации "Исламский институт "Кавказ"", позже на Западе историк Юрий Фельштинский и бывший сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко заявили, что на самом деле взрывы организовали российские спецслужбы. В частности, по утверждениям Литвиненко, которого позже отравили в Британии полонием российские агенты, план терактов разрабатывал непосредственно тогдашний директор ФСБ Николай Патрушев (сейчас – секретарь Совета нацбезопасности России) с участием Путина. Контроллером и куратором операции якобы был вице-адмирал Герман Угрюмов, вскоре после взрывов скончавшийся "от сердечного приступа".

Кроме этого, во время одного заседания Государственной думы РФ спикер объявил о теракте в Волгодонске раньше, чем тот действительно произошел. На это обратил внимание ныне покойный Владимир Жириновский, но ему не дали выступить. Также в интернете некоторое время являлась популярной версией, что террорист Игорь Стрелков-Гиркин очень похож на фоторобот одного из обвиняемых в подрыве многоэтажек в 1999 году.

У этой версии много поклонников на Западе. В частности, считается, что без взрывов Путин не выиграл бы президентские выборы – на тот момент он был, условно говоря, "ноунеймом" и проигрывал таким "тяжеловесам" российской политики как Лужков или Евгений Примаков. До взрывов его рейтинг не превышал 10%, в то время как после них он вырос до 80%.

Более того, в 2002 году во время соцопроса россиян относительно возможной причастности ФСБ к терактам 1999 суммарно 43% респондентов ответили, что предполагают такой вариант, или уверены в нем. А генерал Александр Лебедь, погибший при загадочных обстоятельствах якобы во время авиакатастрофы в 2002 году, во время тех событий открыто обвинил в заговоре Кремль и одного из "непримиримых" чеченских лидеров Шамиля Басаева, который, по его словам, был во времена СССР информатором Комитета государственной безопасности СССР, предка ФСБ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что перед выступлением группы "Пикник" в подмосковном "Crocus City Hall" 22 марта произошла масштабная стрельба. В Украине уже прокомментировали теракт, заявив, что наше государство не имеет никакого отношения к стрельбе и пожару, но произошедшее вполне может быть умышленной провокацией Путина.