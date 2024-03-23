"Спланированная провокация Кремля": в МИД Украины прокомментировали теракт в российском "Крокус Сити Холле"

У российского режима уже есть опыт организации провокаций и терактов

Украина непричастна к теракту, произошедшему в российском Красногорске в "Крокус Сити Холле", несмотря на заявления российских официальных лиц. Украина расценивает такие заявления и сам теракт как спланированную российским террористическим режимом провокацию.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Украины. В МИД заявили, что понимают, зачем российские власти делают такие заявления.

"Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества", — говорится в сообщении МИД.

Кроме этого, в МИД напомнили, что у путинского режима богатый опыт организации провокаций и терактов против собственного народа – как пример, напомнили взрывы многоэтажек в 1999 году.

"Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", — заявили в МИД.

Министерство призвало международное сообщество осудить российскую ложь о якобы причастности Украины к теракту. Также там призвали усилить поддержку Украины в противостоянии агрессии российских террористов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что перед выступлением группы "Пикник" в подмосковном "Crocus City Hall" 22 марта произошла масштабная стрельба. В Украине уже прокомментировали теракт, заявив, что наше государство не имеет никакого отношения к стрельбе и пожару, но произошедшее вполне может быть умышленной провокацией Путина.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США прокомментировали стрельбу в российском "Крокус Сити Холл". По их информации, Украина не имеет отношения к теракту.