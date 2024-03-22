"Никогда": ЕС выпустил резолюцию по поводу выборов Путина на оккупированных территориях Украины

Россия и ее руководство должны ответить за развязывание агрессивной войны

В Европе заверили, что никогда не признают результаты "выборов" президента РФ на временно оккупированных территориях Украины. Там обещают объединять усилия с международными партнерами для привлечения России и ее руководства к ответственности за военные преступления.

Об этом говорится в резолюции Европейского совета по итогам саммита ЕС. В документе говорится, что Европейский совет решительно осуждает нарушение Россией прав человека на оккупированных украинских территориях, включая депортацию детей.

"Совет твердо отрицает и никогда не признает незаконные так называемые выборы, организованные Россией на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым, Севастополь, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области или их (выборов – ред.) результаты", — говорится в документе.

Отмечается, что Россия и ее руководство должны ответить за развязывание агрессивной войны против Украины и другие преступления в соответствии с международным правом, а также за ущерб, причиненный Украине этой войной.

"Европейский совет поддерживает усилия, включая деятельность Основной группы, по созданию трибунала для осуждения за преступление агрессии против Украины, которое должно получить как можно более широкую межрегиональную поддержку и легитимность, а также будущий механизм компенсаций", — отмечается в документе Европейского совета.

Напомним, ранее "Телеграф" подробнее писал о том, кто открыто поздравил Владимира Путина с победой на "выборах" в России.