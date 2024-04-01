Предупреждали не только США: страна-союзница России предоставляла Москве данные о подготовке теракта в "Крокусе"

Информацию РФ получила еще в прошлом месяце

О возможности теракта в подмосковном "Крокусе Сити Холи" Россию предупреждали не только Соединенные Штаты Америки. Так оказалось, что даже Иран поделился с Москвой этой информацией.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что информацию Москве передали в прошлом месяце.

"За несколько дней до атаки в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, которая была получена во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране", — сообщило издание.

Отмечается, что России, которая уже отклонила данные разведки США о готовящемся теракте, труднее сделать то же с информацией от союзника — Ирана. Более того, более качественная работа разведки других стран ставит под сомнение эффективность разведки РФ.

По данным одного из источников, информация, переданная Ираном, не содержала важных деталей относительно даты и места проведения теракта.

"Им (членам ИГИЛ — ред.) было дано указание подготовиться к значительной операции в России… Один из террористов (арестованный в Иране) сказал, что некоторые члены группировки уже отправились в Россию", — сообщил один из источников издания.

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности анонимно добавил: "Поскольку Иран был жертвой террористических атак в течение многих лет, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов".

А вот источник, знакомый с данными разведки США о предстоящей атаке в России, заявил, что информация базируется на перехваченных разговорах террористов.

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков ответил иностранному изданию однозначно: "Я ничего об этом не знаю".

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, теракт и стрельба в "Крокус Сити Холл" будут иметь определенные последствия для России, но большинство из них это грамотно продуманные ходы диктатора Владимира Путина. После этих событий он усилит антитеррористические меры, которые коснутся любого, кто не соглашается с путинским режимом.