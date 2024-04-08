Лавров прилетел в Китай: одна из целей визита касается Украины (видео)

Визит будет коротким

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом. Пекин скрыто поддерживает агрессию РФ против Украины — передает ей данные геопространственной разведки для продолжения террора, а также оптику, оборудование и даже топливо для ракет.

Самолет Лаврова приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине, сообщают росСМИ. В Пекине глава МИД РФ будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И.

Планируется, что министры будут обсуждать "вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене", речь пойдет в частности об Украине. Также Лавров и Ван И коснутся работы ООН и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Последний раз Лавров посещал Пекин в октябре 2023 года. Тогда он принимал участие в третьем международном форуме "Один пояс — один путь".

Напомним, спикер министерства иностранных дел Ван Венбин на днях выступил с заявлением, в котором назвал войну России против Украины "украинским кризисом" и заявил, что она должна быть прекращена путем переговоров, а не сражений. При этом по результатам этих переговоров не должно быть победителей и проигравших.

Как сообщал "Телеграф", недавно Лавров заявил, что предложенный Китаем план по прекращению войны в Украине является "наиболее четким и разумным". По его мнению, он "исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить".