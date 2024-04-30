Посла Германии чуть не линчевали студенты в Палестинской автономии (видео)

В сети уже появились соответствующие видео

Во время своего визита в университет Бир-Зейт в Рамалле, посол Германии Штеффен Зайберт подвергся нападению со стороны палестинских студентов. Они били и пинали машину, а также оскорбляли посла.

Инцидент случился во вторник, 30 апреля. Об этом пишет Srugim.

Отмечается, что палестинские студенты нанесли ущерб крыше автомобиля, в котором находился Штеффен Зайберт. Также нападавшие оторвали зеркало у его автомобиля, забросали его камнями, и едва не линчевали самого посла.

Послу пришлось заблокировать двери машины, чтобы разъяренные студенты не смогли попасть в салон.

СМИ сообщают, что таким поведением студенты выступили против политик поддержки Германией Израиля. При этом в сети уже появились соответствующие видео этого происшествия.

При этом в комментариях пользователи попытались убедить посла Германии, что палестинцы на Западном берегу, включая студентов университета Бир-Зейт, отличаются от террористов ХАМАСа и населения сектора Газы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Германии арестовали россиянина, который убил двух украинцев. Оба погибших были военнослужащими.