Посла Німеччини мало не лінчували студенти в Палестинській автономії (відео)

У мережі вже з’явилися відповідні відео

Під час свого візиту до університету Бір-Зейт у Рамаллі, посол Німеччини Штеффен Зайберт зазнав нападу з боку палестинських студентів. Вони били та штовхали машину, а також ображали посла.

Інцидент трапився у вівторок, 30 квітня. Про це пише Srugim.

Наголошується, що палестинські студенти завдали шкоди даху автомобіля, в якому знаходився Штеффен Зайберт. Також нападники відірвали дзеркало автомобіля, закидали його камінням, і мало не лінчували самого посла.

Послу довелося заблокувати двері машини, щоби розлючені студенти не змогли потрапити до салону.

ЗМІ повідомляють, що такою поведінкою студенти виступили проти політик підтримки Німеччиною Ізраїлю. При цьому в мережі вже з’явилися відповідні відео цієї події.

При цьому користувачі спробували переконати посла Німеччини, що палестинці на Західному березі, включаючи студентів університету Бір-Зейт, відрізняються від терористів ХАМАСу та населення сектору Гази.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Німеччині заарештували росіянина, який убив двох українців. Обидва загиблі були військовослужбовцями.