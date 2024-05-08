"Пришла домой, а тут какой-то пиндос": появились новые подробности задержания солдата США в России (видео)

Его обвиняют в воровстве

Стали известны новые подробности задержания военнослужащего США Гордона Блэка в российском Владивостоке. Обвинение в воровстве ему предъявила его возлюбленная, к которой он и приехал.

Об этом пишут росСМИ. По словам матери военнослужащего, приехал он к девушке, чтобы помириться после ссоры.

По данным журналистов, на американской военной базе в Южной Корее инструктор по боевой подготовке сержант Гордон Блэк познакомился с россиянкой Александрой Ващук, прожившей в стране пять лет. Сколько лет они встречались, неизвестно, однако на видео девушки американец появляется с 2021 года.

В январе 2022 года она объявила о помолвке на своей странице в Facebook, а через четыре месяца записала видео, в котором рассказала, что получала сообщения от родственников и друзей своего "супруга", которые предупреждали ее о том, что он может ее покинуть.

"Ребята, я преследую немного другие цели. Вам-то с вашим гражданством не за что переживать. А вот… у меня немного другие цели", — сказала Ващук, обращаясь к родственникам "мужа".

В России девушка оказалась после депортации из Южной Кореи. По данным СМИ, Ващук обвинила Блэка в избиении и краже 200 тысяч рублей и алкоголя. Как следствие, военнослужащий США был арестован по обвинению в краже.

Более того, сетью распространяются видео, на которых девушка снимает Гордона Блэка и говорит, что "пришла домой, а тут какой-то пиндос". И показывает его нашивку с надписью KATUSA (Корейское отделение армии США) со словами: "А не партизан ли, не диверсант, КУТАСА".

Нашивки также свидетельствуют о том, что работал Блэк в должности сержанта-инструктора в военной академии Уайтмена — там занимаются подготовкой сержантского состава для расквартированной в Южной Корее 8-й армии США. Академия находится на территории военной базы Хамфрис недалеко от города Пхентхек. Журналистам удалось установить, что некоторые ролики Ващук снимала у одного из входов на эту базу.

Отмечается, что обстоятельства поездки Блэка расследует армия США. Военнослужащий принял решение поехать в Россию самостоятельно, воспользовавшись передислокацией из Кореи в Техас и вопреки запрету на подобные поездки.

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