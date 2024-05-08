"Прийшла додому, а тут якийсь піндос": зʼявились нові подробиці затримання солдата США в Росії (відео)

Його звинувачують у крадіжці

Стали відомі нові подробиці затримання військовослужбовця США Гордона Блека у російському Владивостоці. Звинувачення у крадіжці йому висунула його кохана, до якої він і приїхав.

Про це пишуть росЗМІ. За словами матері військовослужбовця, приїхав він до дівчини, аби помиритись після сварки.

За даними журналістів, на американській військовій базі в Південній Кореї інструктор із бойової підготовки сержант Гордон Блек познайомився з росіянкою Олександрою Ващук, яка прожила в країні п'ять років. Скільки років вони зустрічались, достеменно невідомо, проте на відео дівчини американець зʼявляється з 2021 року.

У січні 2022 року вона оголосила про свої заручини на своїй сторінці у Facebook, а через чотири місяці записала відео, в якому розповіла, що отримувала повідомлення від родичів і друзів свого "чоловіка", які попереджали її про те, що він може її покинути.

"Друзі, я переслідую трошки інші цілі. Вам-то з вашим громадянством нема за що переживати. А ось… у мене трошки інші цілі", — сказала Ващук, звертаючись до родичів "чоловіка".

У Росії дівчина опинилась після депортації з Південної Кореї. За даними ЗМІ, Ващук звинуватила Блека у побитті та крадіжці 200 тисяч рублів та алкоголю. Як наслідок, військовослужбовця США заарештували за звинуваченням у крадіжці.

Ба більше, у мережі ширяться відео, на яких дівчина знімає Гордона Блека та каже, що "прийшла додому, а тут якийсь піндос". І показує його нашивку з написом KATUSA (Корейське відділення армії США) зі словами: "А чи не партизан ти, чи не диверсант, КУТАСА".

Нашивки також свідчать, що працював Блек на посаді сержанта-інструктора у військовій академії Уайтмена — там займаються підготовкою сержантського складу для розквартированої в Південній Кореї 8-ї армії США. Академія знаходиться на території військової бази Хамфріс неподалік міста Пхентхек. Журналістам вдалося встановити, що деякі з роликів Ващук знімала біля одного із входів на цю базу.

Зазначається, що обставини поїздки Блека наразі розслідує армія США. Військовослужбовець прийняв рішення поїхати до Росії самостійно, скориставшись передислокацією з Кореї до Техасу та всупереч забороні на подібні поїздки.

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