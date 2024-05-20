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"Щирі співчуття": європейські лідери висловилися щодо загибелі Раїсі

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Автор
Співчуття висловили Шарль Мішель, Жозеп Боррель, Анджей Дуда та Віктор Орбан Новина оновлена 20 травня 2024, 15:47
Співчуття висловили Шарль Мішель, Жозеп Боррель, Анджей Дуда та Віктор Орбан. Фото Колаж "Телеграфу"

Подумки та у молитвах з родинами загиблих

Представники Європейської дипломатії не залишились осторонь загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі. Так свої щирі співчуття висловив глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель, президент Польщі Анджей Дуда та президент Європейської ради Шарль Мішель.

Про це свідчать їхні офіційні звернення та публікації у соцмережах. Зауважимо, що польський лідер навіть порівняв смерть Раїсі з загибеллю президента Польщі у 2010 році внаслідок падіння літака у російському Смоленську.

Анджей Дуда зазначив, що був "глибоко вражений" повідомленням про смерть Ібрагіма Раїсі та урядової делегації в авіакатастрофі. За його словами, Польща "розуміє" почуття Ірану щодо "раптової втрати".

"Небагато народів мають такі трагічні сторінки у своїй історії. Але нам, полякам, яких у 2010 році жахливо вразила катастрофа польського урядового літака в російському Смоленську, знайоме відчуття шоку і порожнечі, що залишається в людських серцях і в державі після раптової втрати політичної та суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів", – написав Анджей Дуда у Х.

Польща, як додав Дуда, долучається до близьких загиблих в аварії та "іранського народу в молитві та скорботі".

Жозеп Боррель своєю чергою виступив з офіційною заявою, у якій висловлюється співчуття у зв’язку із загибеллю президента Ірану. Він сказав, що Європейський Союз "висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Хусейна Аміра-Абдоллахіана та інших іранських посадовців, причетних до трагічної катастрофи гелікоптера в неділю".

За словами глави дипломатії, ЄС висловлює співчуття сім'ям загиблих і громадянам Ірану, яких торкнулась аварія.

Президент Європейської ради Шарль Мішель також не залишився осторонь та заявив, що "ЄС висловлює щирі співчуття" у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану.

"ЄС висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу в аварії вертольота. Наші думки з родинами загиблих", – написав Мішель у Х.

Серед небагатьох європейських лідерів, які у скорботі через смерть президента Ірану, також і глава уряду Угорщини Віктор Орбан. Він висловив "найглибші співчуття" народу Ірану.

"Я хотів би висловити свої найглибші співчуття іранському народу у зв'язку з трагічною аварією, яка забрала життя президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Аміра-Абдоллахіана. Наші думки і молитви з народом Ірану", – написав Орбан у Х.

Нагадаємо, "Телеграф" проаналізував, що про загибель іранського президента пишуть американські та європейські медіа.

Теги:
#ЄС #Польща #Іран #Віктор Орбан #Шарль Мішель #Анджей Дуда #Жозеп Боррель #Ібрагім Раїсі