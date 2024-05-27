Игар Тышкевич: Об угрозе новых войн и ключевом вызове для западной цивилизации

Мир становится всё более двухполярным, с главенством США и КНР

Армия Китая завершила двухдневные военные учения неподалеку от территории Тайваня без инцидентов. Хотя 23 мая, когда они начались, были опасения, что это – приготовления к вторжению, которое некоторые медиа "назначили" на начало июня.

Временем еще одной гипотетической масштабной военной провокации издание NBC News со ссылкой на ряд американских высокопоставленных чиновников называет октябрь. Мол, именно тогда, незадолго до президентских выборов в США, могут что-то совместно "поджечь" Россия и Северная Корея.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич проанализировал для "Телеграфа" эти угрозы, а также объяснил, почему демократии в последнее время не могут дать достойный отпор автократиям.

Что не так с "нападением" КНР и КНДР

По словам политолога, важно обращать внимание, кто и когда делает заявления о гипотетических угрозах.

"О возможном нападении Китая на Тайвань сообщил Global Press (Глобальный институт прессы), некоммерческая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне. О вероятной совместной военной провокации РФ и КНДР (без четко места, с привязкой к октябрю) – NBC News, новостной телеканал США. Как мы знаем, в Штатах идет год выборов. Соответственно, когда американские медиа, чиновники, политики делают подобные заявления, они работают, прежде всего, в формате собственной предвыборной кампании. Для них это – приоритет.

Типичный пример – сообщения, что президент Байден, которого Украина очень хотела бы видеть на форуме мира, якобы предпочел в этот день встречаться со своими избирателями. Так что для американских политиков сейчас важнее внутренняя повестка", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает он, мир действительно становится всё более двухполярным. Потому большинство заявлений американских и европейских политиков звучат, исходя из этого. Из жесткой конкуренции с Китаем.

"Во время предвыборной кампании говорить о глобальной угрозе автократий, новой оси зла и так далее – логично. Потому что население всегда будет голосовать за безопасность. Отсюда необходимость поддерживать достаточно острую риторику с Китаем. Что в США подкрепляется еще и тезисами о потенциальной возможности войны за контроль над Тайванем", – отмечает Игар Тышкевич.

По его словам, примерно с 2021-го несколько раз в год стабильно возникает тема, что война за Тайвань вот-вот начнется. Идет нагнетание. А потом – спад накала страстей в медиа.

"Если разобраться – зачем КНР нападать на Тайвань? Да, новый президент Тайваня от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ выступает за самостоятельность. А два его оппонента (Хоу Юи от партии Гоминьдан и Кэ Вэньчжэ от Тайваньской народной партии) – за подход "Одна страна – две системы". То есть за объединение с КНР. И в следующий раз могут победить такие идеи", – акцентирует эксперт.

К тому же на парламентских выборах, которые, как и президентские, состоялись в январе этого года, ситуация сложилась в пользу оппозиции. ДПП тогда потеряла десять мест и теперь имеет лишь 51 голос, тогда как Гоминьдан получил 14 мест (теперь у него 52), а TНП – восемь.

"И зачем Китаю идти войной на Тайвань, если в политическом смысле остров и так может через какое-то время развернуться к нему лицом?" – задается вопросом Игар Тышкевич.

Что касается Северной Кореи, то дополнительные провокации с ее стороны не исключены, считает он.

"Но размышления о том, что КНДР с помощью РФ будет куда-то вторгаться, – это, скорее, измышления. Есть ли у России свободные резервы? Она и так достаточно долго соскребает, где только может, людей, пытаясь создать дополнительную группировку на украинском направлении. Не похоже, что у нее есть резервы для войны еще против кого-то", – отмечает эксперт.

То есть, констатирует он, как и в случае с "агрессией Китая", мы имеем сознательное увеличение вероятности негативных сценариев. В том числе – на фоне избирательного цикла, который совпадает в большинстве западных стран.

Как разбивается важная западная аксиома

Комментируя глобальную ситуацию в целом, Игар Тышкевич подчеркивает, что мы уже фактическим имеем двухполярный мир с главенством США с одной стороны и КНР – с другой. И между ними могут возникать определенные договоренности по тем или иным государствам.

"К примеру, по Украине вероятен вариант "замирения", если США договорятся с Китаем. И Киеву с Москвой придется идти в рамках, которые очертят Вашингтон с Пекином. Такой сценарий вполне возможен. У доминирующих государств всегда найдутся механизмы убеждения и принуждения более слабых, включая партнеров", – поясняет эксперт.

По его словам, если речь о стране, которая особо не нужна глобальным игрокам, то на нее влияние распространяет тот, у кого есть свободные ресурсы, Если же речь об одной из ключевых стран в сфере чьего-то влияния, вряд ли другой глобальный игрок решится начинать из-за нее конфликт.

"Я сомневаюсь, что какое-то из государств Запада станет воевать за условную демократию где-то на Тибете либо в Китае. При этом ресурсы у сильных игроков всегда есть. Вопрос – какие. Ресурсов для принуждения к чему-то стран с автократическими режимами у ЕС и США нет. Желания заниматься этим – тоже", – считает Игар Тышкевич. Следует понимать, поясняет он, что мы живем в период цивилизационных изменений. Это не плохо, не хорошо – так просто есть.

"Период сложный. В отличие от ситуации 50-60-х годов прошлого века, конца 80-х – сейчас складывается картина мира, при которой экономический и социальный успех государства не тождественен наличию в нем демократии. Значительную часть экономически успешных азиатских стран сложно назвать либеральной демократией европейского образца", – отмечает эксперт.

Он считает ключевым вызовом для западной цивилизации на данном этапе то, что Китай, расширяя свою зону влияния, не только и не столько предлагает некие экономические рычаги, но – цивилизационную альтернативу.

"Условно говоря, раньше идеологическое влияние США и государств ЕС базировалось на одном тезисе, который подавался как аксиома: без демократии ваше государство не будет успешным. Но сейчас государствам с переходными режимами Китай посылает следующие месседжи: если "демократия = успех", то как же мы? Мы ведь тоже успешны, хоть и недемократичны!

То же самое можно сказать о Вьетнаме, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ. Или взять Индию. Ее считают демократией. Но в Индии – кастовая система. Сложно назвать такой устрой демократическим. Еще пример – ЮАР, Египет. Назвать эти государства демократическими доволь сложно", – говорит Игар Тышкевич.

Он акцентирует – появились примеры, которые разрушают западную аксиому о том, что лишь демократические государства могут быть успешными.

"Если ранее механизм принуждения к демократии (вплоть до военного свержения какой-то диктатуры) преподносился как забота о благополучии, успехе того или иного государства и его граждан, то теперь так не получается. А потому легитимность крестового похода против автократий со стороны западных государств уже не на таком высоком уровне, чтоб действовать без оглядки, спокойно, рассчитывая на поддержку всего мира", – резюмирует эксперт.