В Тернополе женщину сбила фура, её затянуло под многотонную машину (видео)

Женщину преклонного возраста сбила фура

В Тернополе фура наехала на человека. Пострадавшего затянуло под многотонную машину.

Происшествие случилось на улице Василия Стуса 21 ноября. Спикер Патрульной полиции Тернопольской области Виталия Щупляк в комментарии "Телеграфу" рассказала, что водитель фуры Мерседес совершил наезд на женщину. На место прибыли полицейские, спасатели и медики.

Согласно видео в сети, потерпевшая оказалось под колесами автомобиля и доставать её пришлось спасателям. По данным местных Telegram-каналов, она была госпитализирована в безсознательном состоянии. О состоянии пострадавшей в настоящий момент не сообщается.

На месте работает следователь, который устанавливает детали ДТП.

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