Молодая фигуристка станет ведущей концерта "Новая песня года"

Известная российская фигуристка Камила Валиева будет ведущей концерта "Новая песня года". Спортсменка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщила сама фигуристка на своем telegram-канале. В сети назвали данное "назначение" Валиевой позором, ведь допингистка продолжает купаться в лучах славы в РФ.

"До встречи", – написала фигуристка, прикрепив постер концерта.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о допинге Валиевой, глава Кремля Владимир Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю спортсменку с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент РФ подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

В 2024 году Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Невероятно, но после этого допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале России.