После обучения в Германии опоздал на поезд и пошел в СОЧ: как наказывают беглых бойцов и что должно измениться

Законодатели приняли очередные изменения по наказанию тех, кто идет в самоволку

Во время полномасштабной войны по разным причинам некоторые защитники самовольно покидают воинские части. Такие действия законодательство трактует как уголовное правонарушение, за которое вполне реально попасть за решетку.

"Телеграф" проанализировал, как наказывают украинцев, которые попали в армию по мобилизации или служили по контракту, и пошли в СОЧ (самовольное оставление воинской части или места службы, чаще используется украинский вариант аббревиатуры СЗЧ) или дезертировали.

Временно или навсегда – тонкая грань между двумя статьями

Среди видов военных преступлений в публичном пространстве чаще всего как раз упоминают СЗЧ и дезертирствл. Это, соответственно, статьи 407 и 408 Уголовного кодекса Украины. В первом случае обязательным признаком действий бойца должно быть намерение уклоняться от военной службы временно, а во втором – навсегда, при этом важной характеристикой является прямой умысел личности.

- Если человек покидает воинскую часть (не играет роли уходит с боевых позиций или с постоянного места дислокации), и говорит: "Я служить больше не буду, возвращаться не планирую", то это дезертирство, — пояснил в комментарии "Телеграфу" Михаил Козачук — адвокат, соучредитель юридической компании Подольский юридический центр. – При этом срок отсутствия бойца на службе не важен, имеет значение его намерение не возвращаться к исполнению своих обязанностей. И здесь будет в качестве средства доказывания использоваться то, что он говорил командиру, своим побратимам, как он себя вел, когда оказался дома, например, возможно, он собрал вещи и пытался пересечь границу и был при этом задержан и т.д.

Если же военный уехал, например, домой по каким-то личным причинам, провел там определенное время – это может быть несколько недель или месяцев, но понял, что поступил неправильно, и хотел бы продолжать службу, это будет СЗЧ. В целом разница в ответственности за оба военных преступления не очень велика. За самовольное оставление части, совершенное в условиях военного положения, – от 5 до 10 лет, за дезертирство – 5-12 лет тюрьмы, – подчеркнул адвокат.

СЗЧ, совершенное в условиях военного положения или боевой обстановке, предусматривает тюремное заключение

При этом суд иногда назначает более мягкое наказание, чем предусмотрено санкциями ст. 407 и 408 Уголовного кодекса Украины. Всё зависит от обстоятельств совершения преступлений.

К примеру, такое решение было принято 13 ноября Ирпенским городским судом Киевской области. Фигурант – житель одного из сел Запорожской области, мобилизованный в июне 2022 года. Через несколько месяцев – в декабре – мужчина попал в госпиталь, а по возвращению в воинскую часть, решил поехать домой. Там и проводил время до мая 2024 года, пока не получил вызов в Теруправление ДБР, куда и пришел с повинной. Следовательно, действия запорожца были квалифицированы по ч.5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины. Уже в суде он объяснил, что оставил службу "под влиянием эмоций", ведь накануне похоронил брата, который погиб на фронте. В результате наказанием для мужчины стало 5 лет лишения свободы. Но по факту за решеткой он не оказался, потому что был освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 1 год.

Как свидетельствует судебная практика, возможен вариант пересмотра мягкого приговора в апелляционном порядке. Так, в частности, произошло с жителем Днепропетровской области, который имел за плечами опыт участия в АТО/ООС. В 2020 году он заключил трехлетний контракт и служил в должности механика-водителя в одном из батальонов, и, соответственно, присоединился к защите страны с началом полномасштабного вторжения. Но в июле 2022 года самовольно покинул воинскую часть, и впоследствии, а именно в декабре того же года, "сдался" ДБР. Суд первой инстанции в начале февраля 2024 признал его виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и назначил наказание 5 лет лишения свободы, установив испытательный срок 3 года. Но этот приговор обжаловала прокуратура, с ее доводами согласилась коллегия судей Днепровского апелляционного суда. Обоснование изменение условного срока на реальный в приговоре было такое: подсудимый "представил другим военнослужащим позорный пример пренебрежения требованиями военной дисциплины, что, в свою очередь, подрывает не только боеготовность военных формирований, но и авторитет Вооруженных Сил Украины в целом". И мужчина должен провести 5 лет за решеткой.

В среднем на 5 лет – суды наказывают по минимуму

С 27 января 2023 года начали действовать законодательные изменения, предусматривавшие усиление ответственности для военнослужащих. В частности, для этой категории обвиняемых был прописан запрет на смягчение наказания и применение испытаний не только за СЗЧ и дезертирство, а также за неповиновение, невыполнение приказа, угрозы или насилие в отношении начальника и самовольное оставление поля боя.

- Действительно, у судов была ранее возможность освободить лицо от назначенного наказания с испытательным сроком, то есть назначить т.н. условное осуждение, – отмечает Михаил Козачук. – Но потом наравне с коррупционными преступлениями судьям было запрещено применять такой вариант и в отношении военнослужащих, совершающих правонарушения. Теоретически должны были быть только реальные наказания, но на практике судьи все равно применяют, например, ст. 69 УК Украины, когда наказание назначается ниже самого низкого предела, предусматренного законом за конкретное преступление. Это возможно, когда, например, человек не долго пробыл в СЗЧ, а затем вернулся в часть и продолжил служить без замечаний.

Также юрист подчеркнул, что то, каким будет срок за самовольное оставление воинской части или места службы и за дезертирство зависит от многих факторов. Начиная с того, какую должность занимал военный, ушел он в СЗЧ с оружием или нет. Чаще все-таки бойцам дают "по минимуму" – 5 лет.

Когда речь идет о дезертирстве, неважно, сколько времени боец провел за пределами воинской части

Конечно, каждая история СЗЧ индивидуальна. Так, уроженец Винницкой области умудрился отстать от поезда, когда возвращался с побратимами из-за границы после учебы, а впоследствии совершил кражу. Его дело рассматривал Жмеринский горрайонный суд, ведь именно в этом городе военнослужащий ушел в СЗЧ. Накануне этого шага он провел несколько месяцев в Германии, где овладел военной наукой. На обратном пути во время очередной остановки пошел в магазин, чтобы купить сигареты и перекус, задержался в очереди и пропустил отправление. При этом боец настаивал, что предупредил об этом непосредственного командира, от которого получил указание "ждать дома". Пребывание в родных стенах затянулось с мая 2023 по апрель 2024. За это время винничанин успел что-то украсть и получить за это условный срок по ч. 4 ст. 185 УК Украины (соответствующее решение было принято тем же судом в августе 2023 года). В результате по совокупности преступлений в приговоре, объявленном 27 сентября, военнослужащий имеет реальный срок – 6 лет лишения свободы.

А вот военнослужащий, который служил в одной из инженерных рот и учился на сапера, успел "погулять" всего пару недель. Как свидетельствуют материалы дела, в своем подразделении он отличился в первый же день, потому что приехал из другой воинской части с бутылкой коньяка, которую нашел замполит и вылил перед строем. Впоследствии мужчина получил разрешение на короткий отпуск, но из него решил не возвращаться. На суде потом объяснял, что из-за личных проблем с женой. При этом задержали его в состоянии алкогольного опьянения дома в Днепре оперативные дежурные в/ч, а действия правоохранители квалифицировали как дезертирство (ч.4 ст. 408 УК Украины). Приговор был оглашен 3 июня 2024, согласно которому наказанием для бойца стало 5 лет тюремного заключения.

Сотни приговоров огласили суды за самовольное оставление воинской части и дезертирство

Столько же лет проведет за решеткой и житель Запорожья, который был мобилизован в армию в 2023 году. Он служил в десантно-штурмовых войсках, активно участвовал в боевых действиях. При этом, как объяснял на суде, "однажды после выполнения боевого задания из 156 военнослужащих его роты осталось в живых 11 человек ". Все пережитое в конце концов отразилось на психологическом состоянии, отмечал боец, что и повлияло на его решение не возвращаться в подразделение из короткого отпуска, полученого по поводу дня рождения. Полгода военнослужащему удавалось избегать ответственности, но в середине апреля 2024 года его задержали на улице стражи порядка, впоследствии был суд и обвинительный приговор.

Шанс на оправдание и освобождение от ответственности

В основной массе приговоры за СЗЧ и дезертирство обвинительные, но изредка все-таки военнослужащих оправдывают. По крайней мере, такие решения принимают суды первой инстанции, а они, как упоминалось, могут быть оспорены. Например, согласно приговору Балаклейского районного суда Харьковской области от 7 августа 2024 был признан невиновным в самовольном оставлении воинской части житомирянин, который попал в армию по мобилизации. Мужчина во время отпуска из-за ухудшения состояния здоровья перенес операцию, после которой начались осложения, о чем уведомил командира и получил согласие на продление отдыха. Когда же разрешили врачи, боец вернулся в подразделение и приступил к исполнению обязанностей такелажника, и только через полтора месяца был взят под стражу и обвинен в нарушении закона. В ходе судебного разбирательства выяснилось: воинская часть провела служебное расследование формально и хотя было известно, где именно лечился боец, запросы в медучреждение не делала, выводы после его возвращения на службу не пересматривала. Результатом стало то, что с военнослужащего, который смог документально подтвердить продолжительность своего лечения, сняли обвинения.

По словам адвоката, сейчас суды активно применяют и новую норму, которая позволяет освобождать от уголовной ответственности военнослужащих, которые совершили СЗЧ или дезертирство впервые.

– Согласно ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407 и 408 УК Украины, может быть освобождено от уголовной ответственности, – напомнил Михаил Козачук. – Для этого военнослужащий должен подать соответствующее ходатайство следователю, прокурору (на стадии досудебного расследования) или непосредственно суду. Но главное условие – наличие письменного согласия от командира подразделения (не важно того, где боец служил до СЗЧ, или иного, с которым смог договориться), где военнослужащий намерен проходить службу в дальнейшем. И самый главный нюанс – норма применяется только к тем, кто впервые совершил соответствующее правонарушение, если это произошло повторно, реального наказания уже не избежать.

«Заключительные положения» Закона «О воинской обязанности и военной службе» дополнят следующие пункты

К моменту выхода публикации стало известно об урегулировании на уровне Верховной Рады процедуры возвращения на службу военнослужащих, которые пошли в СЗЧ впервые. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Согласно измениям, которые предлагает законопроект №12095, те бойцы, которые вернутся в свое подразделение до 1 января 2025 года, получают право на восстановление на службе или действия их контракта без долгих судебных проволочек. Соответствующее решение должен принять командир в течение 72 часов. При этом отказать, если к этому моменту в отношении таких воинов уже будут начаты уголовные производства по статьям 407 и 408 УК Украины, он не сможет. Кроме того, документ предусматривает, что в случае добровольного возвращения на службу, военные могут рассчитывать на возобновление выплат обеспечения, социальных гарантий и льгот. Следует понимать, что для того, чтобы законодательные изменения вступили в силу, документ должен подписать президент.

Как сообщал "Телеграф", сейчас в столичном суде слушается дело Сергея Гнездилова — военного, самовольно оставившего свое подразделение для привлечения внимания к вопросу мобилизации. Вместо этого бойцу выдвинули обвинения в дезертирстве и содержат под стражей.