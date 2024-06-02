Мининстр высказался насчет вероятность войны с Китаем

Несмотря на стремительную эскалацию напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, война с Китаем "не является ни близкой, ни неизбежной". Во избежание "просчетов и недоразумений", важно возобновление диалога с китайским коллегой.

Такое заявление сделал министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин на оборонном форуме Шангри-Ла в Сингапуре на следующий день после беседы в кулуарах с главой Минобороны Китая Донг Джуном. Об этом сообщает Associated Press.

"Пока мы разговариваем, мы можем определить проблемы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы разместили "ограждения", чтобы гарантировать отсутствие неправильного восприятия и просчетов… которые могут выйти из-под контроля. Вы можете делать такие вещи только если говорите", — сказал Остин.

Он также отреагировал на высказывания президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего накануне о конфликтных ситуаций с Китаем на фоне претензий Пекина в Южно-Китайском море, подтвердив, что обязательно Штатов по Филиппинам как партнета по договору являются "жезеными".

"Есть много вещей, которые могут произойти в море или в воздухе, мы это понимаем. Но наша цель — убедиться, что мы не позволяем вещам выйти из-под контроля без нужды", — подчеркнул министр обороны.

По словам Остина, многие из этих вопросов лучше решать путем переговоров. При этом он добавил, что Штаты в свою очередь будут продолжать защищать права наций в регионе и сохранение ими доступа к своим исключительным экономическим зонам.

"Война или борьба с Китаем, на мой взгляд, не являются ни близкими, ни неизбежными. Лидерам государств-государств нужно продолжать работать вместе, чтобы убедиться, что мы делаем вещи, чтобы уменьшить возможности для просчетов и недоразумений", — объяснил американский министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Штаты могут ввести против Китая ряд санкций. Это связано с поддержкой страны российского террористического режима.