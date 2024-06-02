Цього можна уникнути: глава Пентагону зробив важливу заяву щодо Китаю

Мінінстр висловився щодо ймовірності війни з Китаєм

Незважаючи на стрімку ескалацію напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, війна з Китаєм "не є ані близькою, ані неминучою". Щоб уникнути "прорахунків і непорозумінь", важливим є відновлення діалогу з китайським колегою.

Таку заяву зробив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на оборонному форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі наступного дня після розмови в кулуарах із головою Міноборони Китаю Донг Джуном. Про це повідомляє Associated Press.

"Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити проблеми, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми розмістили "огорожі", щоб гарантувати відсутність неправильного сприйняття та прорахунків… які можуть вийти з-під контролю. Ви можете робити такі речі тільки якщо кажете ", — Сказав Остін.

Він також відреагував на висловлювання президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого напередодні щодо конфліктних ситуацій з Китаєм на тлі претензій Пекіна в Південнокитайському морі, підтвердивши, що обов’язково Штатів щодо Філіппін як партнера за договором є "залізним".

"Є багато речей, які можуть статися в морі чи в повітрі, ми це розуміємо. Але наша мета — переконатися, що ми не дозволяємо речам вийти з-під контролю без потреби", — наголосив міністр оборони.

За словами Остіна, багато з цих питань краще вирішувати шляхом переговорів. При цьому він додав, що Штати своєю чергою продовжуватимуть захищати права націй у регіоні та збереження ними доступу до своїх виняткових економічних зон.

"Війна чи боротьба з Китаєм, на мою думку, не є ні близькими, ні неминучими. Лідерам держав-держав потрібно продовжувати працювати разом, щоб переконатися, що ми робимо речі, щоб зменшити можливості для прорахунків та непорозумінь", — пояснив американський міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Штати можуть запровадити проти Китаю низку санкцій. Це пов'язано з підтримкою країни російського терористичного режиму.