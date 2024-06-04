Как планируют восстанавливать и защищать энергосистему Украины: Шмигаль назвал 5 приоритетов

Потеряно более 9 ГВт мощностей

В украинской энергетике очень сложная и напряженная ситуация, потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Для исправления этого разработана стратегия из пяти блоков.

Об этом говорит премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, основным приоритетом сейчас является укрепление энергетики после российских террористических ударов.

После очередных ракетных российских атак "Укрэнерго" снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Они помогут "выиграть время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", путем реализации стратегии.

Стратегия из пяти блоков:

Усиление противовоздушной обороны (ПВО); Ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов; Децентрализация энергосистемы; Международная поддержка и сотрудничество; Энергоэффективность и потребление электроэнергии.

"Наша цель — экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", — говорит Шмигаль.

Напомним, что в "Укрэнерго" предупредили о сложностях в энергосистеме. Первая неделя июня будет гораздо тяжелее, чем май.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минэнерго объяснили, почему действующий тариф на свет не спасет от отключений.