Как планируют восстанавливать и защищать энергосистему Украины: Шмигаль назвал 5 приоритетов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Потеряно более 9 ГВт мощностей
В украинской энергетике очень сложная и напряженная ситуация, потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Для исправления этого разработана стратегия из пяти блоков.
Об этом говорит премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, основным приоритетом сейчас является укрепление энергетики после российских террористических ударов.
После очередных ракетных российских атак "Укрэнерго" снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Они помогут "выиграть время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", путем реализации стратегии.
Стратегия из пяти блоков:
- Усиление противовоздушной обороны (ПВО);
- Ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов;
- Децентрализация энергосистемы;
- Международная поддержка и сотрудничество;
- Энергоэффективность и потребление электроэнергии.
"Наша цель — экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", — говорит Шмигаль.
Напомним, что в "Укрэнерго" предупредили о сложностях в энергосистеме. Первая неделя июня будет гораздо тяжелее, чем май.
Ранее "Телеграф" писал, что в Минэнерго объяснили, почему действующий тариф на свет не спасет от отключений.