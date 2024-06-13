"Могла быть катастрофа": эксперт рассказал, будет ли поддерживать следующее британское правительство Украину

4 июля 2024 года в Великобритании после всеобщих выборов будет сформировано новое правительство.

В начале июля в Великобритании пройдут всеобщие выборы. Они будут определять состав Палаты общин, которая со своей стороны будет определять правительство страны, которая является одним из главных партнеров Украины. Согласно опросам, Лейбористская партия занимает лидирующую позицию с 44% поддержки. И, похоже, ожидать резких изменений в политике поддержки Киева от лейбористов в случае их победы не стоит.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал Кир Джайлз — эксперт программы "Россия и Евразия" в британском Королевском институте международных отношений, больше известном как Chatham House.

"Думаю, изменений будет немного, и это огромное облегчение. Если бы избрали предыдущего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, это было бы катастрофой, потому что он пацифист, не понимающий обороны и не понимающий России. Он — один из последних представителей старого поколения марксистов, которые предпочли бы полностью расформировать оборону Запада.

Он выступал с нелепыми предложениями, такими как перепрофилирование британских подводных лодок, несущих ядерное оружие, для грузовых или пассажирских перевозок. Любой, кто хоть раз видел их, поймет, что эти идеи бессмысленны. К счастью, он уже ушел", — сказал эксперт.

Лейбористская партия, основанная в 1900 году, считается левоцентристской, подчеркивает необходимость "жестких решений" для восстановления экономической стабильности, социальной справедливости и укрепления прав работников. Ее лидером является 61-летний бывший адвокат Кир Стармер. Который имеет все шансы стать новым премьером Соединенного Королевства. 16 февраля 2023 года он лично посетил Киев и область, чтобы продемонстрировать поддержку Украины лейбористами.

В мае этого года члены британского парламента от Лейбористской партии — теневой госсекретарь по обороне Джон Хили и теневой госсекретарь по иностранным делам Дэвид Ламми — также посетили Киев, чтобы в очередной раз заверить в проукраинской линии лейбористов.

"Теневой министр обороны Джон Хили в течение длительного времени был таким же четким и таким же преданным обороне и поддержке Украины, как и нынешнее правительство.

Итак, как все может выглядеть с лейбористским правительством? Смогут ли они протолкнуть разумную стратегию обороны, которую будут финансировать, и не отвлекаться на бессмысленную политику по налогообложению образования по ставке 20%, что является одним из их предвыборных обещаний? Если они не будут отвлекаться на подобные вещи, то смогут поддержать Украину и защиту Европы", — подытожил в разговоре с "Телеграфом" Кир Джайлз.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания на саммите G7 объявит о выделении новой помощи Украине.