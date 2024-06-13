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"Могла бути катастрофа": експерт розповів, чи підтримуватиме наступний британський уряд Україну

Автор
Ольга Кирилова Ольга Кирилова
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Автор
Лідер лейбористів Кір Стармер
Лідер лейбористів Кір Стармер. Фото Фото Reaction Lite

4 липня 2024 року у Великій Британії після загальних виборів буде сформовано новий уряд.

На початку липня у Великій Британії пройдуть загальні вибори. Вони визначатимуть склад Палати громад, яка, зі свого боку, визначатиме уряд країни, яка є одним із головних партнерів України. Згідно з опитуваннями, Лейбористська партія займає лідируючу позицію з 44% підтримки. І, схоже, очікувати різких змін у політиці підтримки Києва від лейбористів у разі їхньої перемоги не варто.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів Кір Джайлз — експерт програми "Росія та Євразія" в британському Королівському інституті міжнародних відносин, більше відомому як Chatham House.

"Гадаю, змін буде небагато, і це величезне полегшення. Якби обрали попереднього лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна, це було б катастрофою, тому що він пацифіст, який не розуміє оборони і не розуміє Росії. Він — один із останніх представників старого покоління марксистів, які воліли б повністю розформувати оборону Заходу.

Він виступав із безглуздими пропозиціями, як-от перепрофілювання британських підводних човнів, які несуть ядерну зброю, для вантажних або пасажирських перевезень. Будь-хто, хто хоч раз бачив їх, зрозуміє, що ці ідеї безглузді. На щастя, він уже пішов", — сказав експерт.

До слова, Лейбористська партія, заснована 1900 року, вважається лівоцентристською, підкреслює необхідність "жорстких рішень" для відновлення економічної стабільності, соціальної справедливості й зміцнення прав робітників. Її лідером є 61-річний колишній адвокат Кір Стармер. Який має всі шанси стати новим прем’єром Сполученого Королівства. 16 лютого 2023 року він особисто відвідав Київ та область, аби продемонструвати підтримку України лейбористами.

Додатково у травні цього року члени британського парламенту від Лейбористської партії — тіньовий держсекретар з питань оборони Джон Гілі та тіньовий держсекретар у закордонних справах Девід Ламмі — також відвідали Київ, аби вчергове запевнити у проукраїнській лінії лейбористів.

"Тіньовий міністр оборони Джон Гілі протягом тривалого часу був таким же чітким і таким же відданим обороні та підтримці України, як і нинішній уряд.

Отже, як все може виглядати з лейбористським урядом? Чи зможуть вони проштовхнути розумну стратегію оборони, яку будуть фінансувати, і не відволікатися на безглузду політику з оподаткування освіти за ставкою 20%, що є однією з їхніх передвиборчих обіцянок? Якщо вони не будуть відволікатися на подібні речі, то зможуть підтримати Україну і захист Європи", — підсумував у розмові з "Телеграфом" Кір Джайлз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія на саміті G7 оголосить про виділення нової допомоги Україні.

Теги:
#Британія #Лейбористська партія #Кір Стармер