Военные из Северной Кореи пересекли границу с Южной: было слышно стрельбу, подробности

Чужую территорию пересекли 20-30 северокорейских солдат, работающих в демилитаризованной зоне

Десятки военных Северной Кореи (КНДР) ненадолго перешли на территорию Южной Кореи. В результате южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, после чего те вернулись на свою сторону.

Об этом информирует южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Отмечается, что территорию Южной Кореи 18 июня пересекли около 20-30 северокорейских солдат, работающих в демилитаризованной зоне.

Это уже второй аналогичный инцидент после 9 июня. Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, что заставило северокорейских солдат вернуться на свою сторону границы. Далее необычная активность с их стороны не была замечена.

По словам представителя Объединенного комитета, инцидент, похоже, был случайностью. Нарушение случилось на фоне того, что с апреля 2024 года Северная Корея развернула сотни войск в прифронтовых районах для проведения ряда мероприятий, в частности, установки мин, возведении свет и строительства дорог для военных операций.

"Эти действия, как представляется, являются мерами для усиления внутреннего контроля над северокорейскими военными и жителями и предотвращения их попыток пересечь границу", — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале 2024 года северокорейский диктатор Ким Чен Ын назвал Южную Корею "самым враждебным государством".