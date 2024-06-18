Військові з Північної Кореї перетнули кордон із Південною: було чути стрілянину, подробиці

Чужу територію перетнули 20-30 північнокорейських солдатів, які працюють у демілітаризованій зоні

Десятки військових Північної Кореї (КНДР) ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. В результаті південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли, після чого ті повернулися на свій бік.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, посилаючись на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Зазначається, що територію Південної Кореї 18 червня перетнули близько 20-30 північнокорейських солдатів, які працюють у демілітаризованій зоні.

Це вже другий аналогічний інцидент після 9 червня. Південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли, що змусило північнокорейських солдатів повернутися на свій бік кордону. Далі незвичайна активність з їхнього боку не була помічена.

За словами представника Об’єднаного комітету, інцидент схоже був випадковістю. Порушення трапилося на тлі того, що з квітня 2024 року Північна Корея розгорнула сотні військ у прифронтових районах для проведення низки заходів, зокрема встановлення мін, зведення світло та будівництва доріг для військових операцій.

"Ці дії, як видається, є заходами для посилення внутрішнього контролю над північнокорейськими військовими та жителями та запобігання їх спробам перетнути кордон", — йдеться у повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку 2024 року північнокорейський диктатор Кім Чен Ин назвав Південну Корею "найворожішою державою".