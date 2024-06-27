Переворот у Болівії провалився: що відбувається в країні в цей час

США заявили, що уважно стежать за ситуацією, і закликали до спокою та стриманості

Спроба державного перевороту в Болівії провалилася — військові, котрі прийшли під президентський палац вимагати відставки уряду, відступили. Їхнього ватажка — генерала Хуана Хосе Суньїгу було заарештовано.

Президент Луїс Арсе розкритикував спробу "державного перевороту" та звернувся за міжнародною підтримкою. Перед цим військові під командуванням Суньїги, нещодавно позбавленого командування, зібралися на центральній площі Пласа Мурільйо, де розташовані президентський палац та Конгрес. Reuters, посилаючись на свідчення очевидця, пише, що бронемашина протаранила двері президентського палацу, і всередину увірвалися солдати.

"Сьогодні країна стикається зі спробою державного перевороту. Сьогодні країна знову стикається з інтересами, спрямованими на те, щоб демократію в Болівії було перервано", — сказав Арсе з президентського палацу, обложеного озброєними солдатами.

За кілька годин солдати пішли з площі, і її взяла під контроль поліція. Суньїгу заарештували та відвезли у невідомому напрямку.

Його наступником на посаді військового командира став Хосе Вілсон Санчес, який прийняв присягу у президентському палаці. Він закликав до відновлення спокою та порядку.

"Я наказую, щоб весь особовий склад, що зібрався на вулицях, повернувся до своїх частин. Ми закликаємо не проливати кров наших солдатів", — сказав Санчес.

Як повідомляв "Телеграф", нинішній уряд Болівії засуджує російську агресію проти України, проте країна намагається займати "нейтральну позицію" і найчастіше утримується у голосуваннях щодо важливих для Києва резолюцій ООН. При цьому президент нещодавно відвідував Росію і не став відправляти представників на Саміт світу.