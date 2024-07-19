Виновата не Microsoft? Названа причина глобального технологического сбоя

Компания работает над устранением последствий сбоя

Названа причина глобального сбоя в работе устройств с операционной системой Microsoft Windows. Из-за этого была нарушена работа сотен компаний и служб по всему миру.

Как пишет Reuters, сбой связан с ошибкой в обновлении антивируса от поставщика решений по информационной безопасности CrowdStrike. Отмечается, что компания опубликовала записанное телефонное сообщение, в котором говорится, что ей известно о сбоях в операционной системе Microsoft Windows.

CrowdStrike отметили, что сбои связаны с программой Falcon. Falcon Sensor – это система безопасности, блокирующая кибератаки.

Следует отметить, что этот сбой имел глобальные последствия. Из-за него многие авиакомпании были вынуждены приостановить полеты, нарушилась работа банков, платежной системы Visa, а также службы спасения США 911. Кроме того, технические сбои коснулись Лондонской биржи, систем аэропортов Испании, Ирландии, Австралии, а также сотни других компаний.

Также пострадали и медиа. Так, британский телеканал Sky News полностью прекратил вещание, а в особо сильно пострадавшей Австралии из-за сбоев в работе систем вещания в эфире возникли перебои в работе телерадиокомпаний.

В свою очередь компания Microsoft сообщила о работе по устранению последствий массового сбоя. Там заявили, что сбой был вызван некорректным обновлением поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. В Microsoft отметили, что проблема может затронуть любого пользователя, использующего их приложения и службы.

Напомним, утром в пятницу, 19 июля, произошел масштабный сбой в работе "Новой почты", а также проблемы также с мобильной связью и цифровым банкингом. В частности, есть перебои в работе мобильного оператора Vodafone и Sense Bank.