Винна не Microsoft? Названа причина глобального технологічного збою

Компанія працює над усуненням наслідків збою

Названа причина глобального збою у роботі пристроїв з операційною системою Microsoft Windows. Через це була порушена робота сотень компаній та служб по всьому світу.

Як пише Reuters, збій пов'язаний з помилкою в оновленні антивірусу від постачальника рішень з інформаційної безпеки CrowdStrike. Зазначається, що компанія опублікувала записане телефонне повідомлення, в якому говориться, що їй відомо про збої в операційній системі Microsoft Windows.

У CrowdStrike зазначили, що збої пов'язані з програмою Falcon. Falcon Sensor — це система безпеки, яка блокує кібератаки.

Варто зазначити, що цей збій мав глобальні наслідки. Через нього багато авіакомпаній були вимушені призупинити польоти, порушилась робота банків, платіжної системи Visa, а також служби порятунку США 911. Крім того, технічні збої зачепили Лондонську біржу, системи аеропортів Іспанії, Ірландії, Австралії, а також сотні інших компаній.

Також постраждали й медіа. Так, британський телеканал Sky News повністю припинив мовлення, а в Австралії, яка особливо сильно постраждала, через збої в роботі систем мовлення в ефірі виникли перебої в роботі телерадіокомпаній.

Своєю чергою компанія Microsoft повідомила про роботу з усунення наслідків масового збою. Там заявили, що збій був викликаний некоректним оновленням від постачальника послуг кібербезпеки CrowdStrike. У Microsoft зазначили, що проблема може зачепити будь-якого користувача, який використовує їхні додатки та служби.

Нагадаємо, зранку в п’ятницю, 19 липня, стався масштабний збій у роботі "Нової пошти", а також проблеми є також із мобільним зв’язком та цифровим банкінгом. Зокрема, є перебої у роботі мобільного оператора Vodafone та роботі Sense Bank.