В Японии из-за экстремальной жары начали охлаждать рельсы льдом: для чего это нужно (видео)

Решили охлаждать вручную

Япония страдает от экстремальной жары, которая создает проблемы для железнодорожного транспорта. В префектуре Кумамото температура воздуха достигла отметки 36,3 градуса по Цельсию.

Подобные погодные условия привели к деформации железнодорожных путей на магистрали JR Kagoshima. Железнодорожники прибегли к нестандартному методу решения проблемы — охлаждение рельсов льдом. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Около 15:25 машинист поезда, отправлявшийся со станции Огава в городе Уки, сообщил о необычном боковом толчке. Компания JR Kyushu временно остановила движение поездов на участке между станциями Uto и Yatsushiro для проверки состояния путей.

Она обнаружила деформацию рельсов из-за повышения температуры. В результате было приостановлено движение 10 местных поездов, а один поезд задержан.

Для решения проблемы работники железной дороги применили нестандартный метод — охлаждение рельсов льдом. Благодаря этому удалось нормализовать ситуацию, и уже в 18:15 движение поездов было возобновлено в обоих направлениях.

Да, охлаждение рельсов льдом оказалось эффективным в таком случае, но этот метод вызывает беспокойство. Для его реализации необходимо большое количество льда и человеческих ресурсов, что делает его не слишком практичным для регулярного применения в условиях продолжительной жары.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине в начале июля наблюдалась экстремальная жара. Температура воздуха достигла почти рекордных отметок за всю историю наблюдений.