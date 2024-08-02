В Японії через екстремальну спеку почали охолоджувати рейки льодом: для чого це потрібно (відео)

Вирішили охолоджувати вручну

Японія потерпає від екстремальної спеки, яка створює проблеми для залізничного транспорту. У префектурі Кумамото температура повітря сягнула позначки 36,3 градуса за Цельсієм.

Такі погодні умови призвели до деформації залізничних колій на магістралі JR Kagoshima. Залізничники вдалися до нестандартного методу розв'язання проблеми — охолодження рейок льодом. Про це повідомляє японський телеканал NHK.

Близько 15:25 машиніст поїзда, що відправлявся зі станції Огава в місті Укі, повідомив про незвичайний бічний поштовх. Компанія JR Kyushu тимчасово зупинила рух поїздів на ділянці між станціями Uto та Yatsushiro для перевірки стану колій.

Вона виявила деформацію рейок через підвищення температури. Внаслідок цього було призупинено рух 10 місцевих поїздів, а один потяг затримано.

Для розв'язання проблеми працівники залізниці застосували нестандартний метод — охолодження рейок льодом. Завдяки цьому вдалося нормалізувати ситуацію, і вже о 18:15 рух поїздів було відновлено в обох напрямках.

Так, охолодження рейок льодом виявилося ефективним у такому випадку, цей метод викликає занепокоєння. Для його реалізації потрібна велика кількість льоду та людських ресурсів, що робить його не надто практичним для регулярного застосування в умовах тривалої спеки.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні на початку липня спостерігалась екстремальна спека. Температура повітря досягла майже рекордних позначок за всю історію спостережень.