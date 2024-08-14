Опасные вещи могли попасть в Украину: что нашли в товарах с Shein, Temu и не только

Вещи в срочном порядке потребовали снять с продажи, но не известно, успел ли их кто-то купить

В вещах, которые продавали на зарубежных интернет-площадках, обнаружили токсичные вещества. Их содержание в сотни раз превышало все допустимые нормы.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на власти Сеула (столицы Южной Кореи). Токсичные вещи обнаружили на популярных торговых площадках Temu, AliExpress и Shein.

Из-за возрастания популярности торговых интернет-площадок власти Сеула ужесточили проверки товаров до одного раза в неделю. В ходе последней такой проверки было обнаружено 144 товара, которые не соответствовали нормам. Например, в обуви с Shein содержалось значительное количество фталатов (эфиров ангидрида фталевой кислоты). В одной из пар уровень в 229 раз превысил допустимую норму.

"Пластификаторы на основе фталатов влияют на репродуктивные функции, например, снижают количество сперматозоидов, и могут стать причиной бесплодия и даже преждевременных родов. Одно из таких веществ классифицируется Международным институтом рака, как канцероген", — предостерег официальный представитель сеульской группы по охране окружающей среды.

В кепках с Shein был обнаружен формальдегид (вещество, которое обычно добавляют в стройматериалы), а в двух флаконах лака для ногтей нашли диоксан и метанол. К слову, диоксан — это канцероген, который плохо влияет на человека и даже может вызвать отравление печени. Количество формальдегида было превышено в два раза, диоксана — в 3,6 раза, а метанола — в 1,4 раза.

В компании Shein сообщили, что сейчас "тесно сотрудничают с международными сторонними испытательными агентствами", чтобы регулярно проводить выборочные проверки и оценивать риски. Компания заботится о том, чтобы вся продукция, которая продается на площадке, соответствовала стандартам безопасности.

"Наши поставщики обязаны соблюдать установленные нами меры контроля и стандарты, а также законы и правила безопасности продукции в странах, где мы работаем", — добавили в офисе Shein.

В стельках сандалий с платформы Temu обнаружили свинец, количество которого превышало норму больше, чем в 11 раз.

"После получения уведомления от правительства города Сеул мы немедленно начали внутреннее расследование. Мы оперативно удалили эти списки продуктов с нашей глобальной торговой площадки и совершенствуем наши системы и рекомендации для продавцов, чтобы гарантировать их соответствие стандартам безопасности и местным нормам", — сообщил агентству AFP представитель Temu.

Официальные лица Сеула потребовали от торговых площадок немедленно изъять из продажи все партии токсичных товаров. Наибольшая опасность заключается в том, что все товары, которые не прошли проверку, должны были напрямую контактировать с телом — шляпы, обувь и другая одежда.

"Столичное правительство Сеула продолжит периодически проводить испытания на безопасность и публиковать результаты", — сказали власти южнокорейской столицы.

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